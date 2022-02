Skośne oczy losu

Nie były to udane dla Polski zawody. Kiedy pisze te słowa, pozostajemy z jednym medalem i to z najmniej cennego kruszcu. Zdobytym przez Dawida Kubackiego w indywidualnym konkursie skoków narciarskich na mniejszym obiekcie. Zmagania te obserwował prezydent Andrzej Duda. Na innych arenach jego obecności jednak zabrakło, więc może „biało-czerwoni" nie byli zanadto zdopingowani do sukcesów.