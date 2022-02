Rewolucjoniści synchronizują zegarki

W czasie tej sesji przyjęto trzy dokumenty, które są spójne co do metodologii teologicznej z tym, co znamy z dokumentów przygotowawczych papieskiego synodu o synodalności. Da się także zauważyć paralelność z wątkami, jakie podjął kard. Hollerich w głośnym na cały katolicki świat wywiadzie dla niemieckojęzycznej agencji informacyjnej KNA.