Wygrać wojnę informacyjną – zadanie dla Polaków

Ale nienawiść to kiepskie spoiwo do budowania relacji po rozpadzie bezpiecznego świata, w jakim żyliśmy. Przekonujemy się na własne oczy, że Dawid może wytrzymać żelazny uścisk Goliata nie tylko dzięki muskułom i heroicznej walce, ale też wygrywanej wojnie informacyjnej. Świat patrzy dziś z niekłamanym i całodobowym podziwem, na Zełenskiego, bohatera jakiego nie jest w stanie wykreować nawet Hollywood. Prasa zachodnia – jakkolwiek fatalnie to zabrzmi w kontekście śmierci tylu niewinnych ofiar – codziennie przyznaje Ukrainie zwycięstwo PR-owe i medialne.