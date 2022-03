Wędrówki ludów

Masowe migracje ludności miały miejsce już w paleolicie. Jak przypuszczają naukowcy wynikały z kilku przyczyn. Zmian klimatycznych, katastrof przyrodniczych, zapewnienia bezpieczeństwa, ale przede niedoboru żywności dla systematycznie rosnącej populacji. Głód zmusił naszych protoplastów do ruszenia w nieznane. Pokonywali - per pedes, rzecz jasna - wiele kilometrów, aż znaleźli w końcu obszary gwarantujące regularny jadłospis, a co za tym prowadzenie osiadłego trybu życia. Taka była geneza pierwszej rewolucji w dziejach ziemskiego globu. Neolitycznej