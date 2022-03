"Bruksela jest winna przeprosiny Polakom”, czyli echa wizyty w Kijowie w europejskiej prasie

Jak długo to potrwa - trudno wróżyć, ale przynajmniej cieszmy się chwilą… O ile jesienny atak hybrydowy na granicę z Białorusią spowodował dezorientację mediów, które chętniej nadstawiały mikrofon donosicielom z Polski, o tyle dziś te same dzienniki wolą cytować premiera Morawieckiego i publikować komunikaty płynące z jego kancelarii. Nagle przekaz o „populistach, ksenofobach, nacjonalistach polskich” ustąpił miejsca tytułom prasowym w rodzaju: „Gdy łobuzy z oślej ławki Europy stają się wzorowymi uczniami w obliczu wojny”. Takie to rewelacje o Polakach, którzy ponoć wreszcie dorastają do Europy opublikował ostatnio ogromnie poczytny magazyn Le Nouvel Observateur (L'Obs), czyli tygodnik socjaldemokracji francuskiej. A w nim czytamy: