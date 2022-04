Rosja "walczy z satanizmem” na Ukrainie

Władimir Sołowiow niedawno w swoim autorskim programie publicystycznym przedstawił nowy punkt zaczepienia dla antyukraińskiej propagandy. Zwrócił się Zełenskiego następującymi słowami: „Żaden z ciebie Żyd (na marginesie: zarówno Zełenski, jak i Sołowiow mają żydowskie korzenie), jesteś prawdziwy, tani bies. Jesteś biesem, a twoje sługi to drobne biesy (nawiązanie do powieści Fiodora Sołoguba pt. „Drobny bies”), dlatego trzeba cię przegonić, a nie rozmawiać z tobą. Ty rosyjskiemu prawosławnemu wojsku udowodniłeś, że my walczymy nie tylko z nazistami. My walczymy z biesami. A wasza satanistyczna nazistowska władza jest bezbożnym wrogiem Ukrainy”.