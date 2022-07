"Agata Duda zawsze elegancka", "Johnson erudyta" – echa szczytu w mediach Hiszpanii

Nam maluczkim nerwowo popatrującym na wschód pozostaje się jednak cieszyć, że to Potus wyznaczył bieg zdarzeń i treść konkluzji szczytu, a nie duet Scholz-Macron, który odkrył nowy rodzaj medycyny estetycznej dla Putina związany z „zachowaniem jego twarzy” w trakcie wojny. Ale to oczywiście my Polacy jesteśmy wstrętni -bo i tak się czasem o nas mówi na Zachodzie– ponieważ wciągamy całą Europę do wojny, podczas gdy Olaf i Emmanuel są wysłannikami gołąbka pokoju.

Uwaga mediów światowych skoncentrowała się głównie na najważniejszych przywódcach świata zachodniego, ale i nasza para prezydencka czasem przewijała się w okienku hiszpańskiej telewizji, przy której kanałach stróżowałam przez ostatnie trzy dni. „Agata Kornhauser-Duda, żona Prezydenta RP, zawsze elegancka, wybrała sukienkę w delikatnym odcieniu nude” -podsumował autor na modowym odcinku El Mundo i miał rację. Gdziekolwiek pojawiała się nasza Pierwsza Dama na eventach i kolacjach związanych ze szczytem ujmowała elegancją stroju i zachowania. Oczywiście nie liczmy na to, że nasze mainstreamowe media pochwalą kiedykolwiek klasę pani Prezydentowej, bo przecież, gdzie jej do uroku, jaki roztaczała Anna Komorowska… Lekko licząc, Pani Agata Kornhauser-Duda ma paręnaście kilo uroku mniej, co doskonale widać było na licznych spotkaniach, także z królową Letizią, która organizowała specjalne atrakcje dla żon głów państw. Nasza Pierwsza Dama deklasowała inne damy nie tylko elegancją, ale też zgrabną sylwetką i wzrostem. I oczywiście, zaręczam- miała ładniejszą sukienkę podczas kolacji w Pałacu Królewskim niż sama Królowa Letizia, (przypomnijmy -niezbyt lubiana przez swoich podwładnych).