Burdel Extraordinaire

Spór, jak opisuje sprawę „Dziennika Gazeta Prawna”, trafił do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, a ponieważ w rozpatrującym sprawę składzie znalazł się jeden z przedstawicieli kontestowanej przez sędziów starego układu grupy tych, którzy do stanu sędziowskiego weszli poza ich kontrolą, po roku 2015, pełnomocnicy opieszałego złożyli wnioski o zrobienie mu „testu niezawisłości”. Dla uproszczenia sprawy – od razu trzy, każdy pełnomocnik osobno, i osobno sam mocodawca. W ten sposób z jednej sprawy zrobiły się trzy. A ponieważ „testowanie” wymaga zaangażowania pięciu sędziów, plus dwóch zapasowych, liczba zaangażowanych w spór sędziów wzrosła o 21. To jednak dopiero początek: wśród tych 21 sędziów do znienawidzonej przez stary układ grupy „neosędziów” należy bowiem czternastu, a więc sypnęły się kolejne wnioski o „testowanie” – na razie 42. Czterdzieści dwa razy pięć, plus po dwóch zapasowych… Ja tam jestem od literek, a nie od cyferek, ale kto chce, niech policzy, ilu teraz herosów w togach potrzeba do wyniesienia z Najwyższego Ogródka tego kamienia.