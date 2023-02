Kolejna paczuszka "kiełbasa wyborczej" prawie gotowa. Kogo ma skusić?

Siłą rzeczy II Gdy obserwuję, jak PiS znów majstruje, starając się za pieniądze podatników – czyli głównie za pieniądze nie rolników, bo ci przecież podatków płacą tyle, co kot napłakał – kolejny raz kupić głosy rolników, myślę sobie: u licha ciężkiego, po co to robić po kawałku? Nie lepiej raz, a dobrze?!

A PiS ostatnio najpierw, 2022 r. – na rok przed wyborami – na jeszcze bardziej korzystne – na jeszcze bardziej korzystne dla rolników i jednocześnie na jeszcze mniej korzystne dla tych, którzy muszą za to płacić – zmienił zasady przechodzenia na rolnicze emerytury (warunkiem jej otrzymywania przestała być konieczność przekazania gospodarstwa następcy), a teraz – już w roku wyborczym – szykuje dla rolników cały, wielki kosz „kiełbasy wyborczej”. Dla tych rolników, o których jeden z liderów PiS miał powiedzieć, że „są pazerni; da się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują”.