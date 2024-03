Pasztet z fasoli

Warto więc wysilić wyobraźnię i przygotowywać ciekawe dania bezmięsne. W marcu wybrałyśmy się na post warzywno-owocowy do Czapielskiego Młyna, który zainspirował nas do spojrzenia ponownie na bogatą paletę dań jarskich. Zajadając tartą marchew czy też seler, najprzyjemniej wszak rozmawia się… o tym, co by się zjadło, gdyby nie było się na poście. Podczas posiłków przerzucamy się więc przepisami na wyśmienite dania, zachowując przy tym odrobinę taktu, i są to jednak przepisy wegetariańskie.