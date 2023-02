Biden powalczy o reelekcję? Cejrowski: On ma demencję. Lisicki: Co Pan się tak na niego uwziął?

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Joe Biden wygłosił w Kongresie coroczne orędzie o stanie państwa. Przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział m.in., że "inwazja Putina jest testem dla Ameryki i dla świata". – Czy staniemy w obronie najbardziej podstawowych zasad? Czy staniemy w obronie suwerenności? Czy staniemy w obronie prawa ludzi do życia wolnego od tyranii? Czy staniemy w obronie demokracji? Rok później, znamy odpowiedź: Tak, staniemy. Tak stanęliśmy. Razem zrobiliśmy to, co Ameryka robi najlepiej: przewodziliśmy – mówił.

Biden stwierdził też, że o ile wcześniej mówiło się, że Chiny rosły w siłę, zaś Ameryka podupadała, teraz już tak nie jest. Zadeklarował, że choć nie chce konfliktu z Chińską Republiką Ludową, to zamierza wygrać rywalizację z Chinami i wezwał do jedności w obliczu tego wyzwania. Prezydent USA obiecał również, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. Ocenił również, że Stany Zjednoczone są w lepszej pozycji, by zapanować nad inflacją niż jakikolwiek kraj.

Orędzie Bidena. Cejrowski i Lisicki komentują

Orędzie prezydenta USA Joe Bidena było jednym z tematów najnowszego odcinka programu "Antysystem". – Jest jeszcze jeden wątek związany z przemówieniem Joe Bidena, o którym przeczytałem. Niektórzy uważają, że był to wstęp do ogłoszenia kandydatury Bidena, który będzie chciał powalczyć o reelekcję – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Biden to sam nie wie. On nawet nie wie, czy się właśnie zsikał, czy nie i wiemy to o nim, bo widzieliśmy to w czasie wizyty u papieża Franciszka. Biden powiedział z miesiąc temu, że ma zamiar kandydować, co spowodowało gęsią skórkę u Demokratów. Co to oznacza? On już teraz jest za stary i ma demencję. Ukryć się tego nie da – mówił Wojciech Cejrowski. – Pan się strasznie czepia jego wieku. To jest ageizm. Biden wciąż się trzyma, jest przywódcą największego imperium na świecie. Właściwie to powinniśmy go chwalić, że nie dość, że się nie chce poddać, to jeszcze chce walczyć. Zresztą nie widać za bardzo innego faworyta, który mógłby go zastąpić – odpowiedział Lisicki.

– Nie obchodzi mnie stan jego nóg, ale pod warunkiem, że głowa pracuje. Jak głowa sprawna, to wybaczamy niesprawności organizmu. Ale jak widzimy, że Biden się przewraca na rowerze, albo jak się przewrócił wchodząc po schodach – tłumaczył Cejrowski.

W programie rozmawiano także o:

rywalizacji chińsko-amerykańskiej

uszkodzeniu Nord Stream i ewentualnej odpowiedzialności Amerykanów

