Dekada Franciszka. Cejrowski: Pan Bóg to posprząta. Lisicki: Dołączam się do tej modlitwy

28 lutego 2013 roku papież Benedykt XVI zakończył swój blisko ośmioletni pontyfikat. Wcześniej, podczas konsystorza 11 lutego, ogłosił decyzję o rezygnacji. Był pierwszym biskupem rzymskim od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu. Jego następcą został kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny. Tym samym jezuicki duchowny został pierwszym papieżem z Ameryki Łacińskiej. Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się 13 marca 2013 roku o godz. 19.06. Nowo wybrany papież przyjął imię po św. Franciszku z Asyżu, patronie biednych i nędzarzy.

O pontyfikacie papieża Franciszka, ale i o jego ostatnich wypowiedziach oraz decyzjach, rozmawiali w najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" oraz Wojciech Cejrowski. Lisicki ocenił, że "złe duchy najwyraźniej obsiadły nasz Kościół". – Jak się wsłuchuję w kolejne wypowiedzi papieża Franciszka, to nie sposób nad nimi przejść do porządku dziennego. Pomijam papieża wypowiedź, że czuje się komunistą i że Jezus był komunistą. To, co robi ostatnio, wspierając ruch LGBT, błogosławiąc sodomię, to rzeczy absolutnie koszmarne – wskazywał.

– W sprawie Kościoła trzeba się modlić, żeby Pan Bóg to posprzątał. Jak patrzę na Franciszka, to modlę się, żeby Pan Bóg to posprzątał, bo ludzkimi sposobami się nie da. Kiedyś to był ładny chłopiec, a teraz ma szatańską gębę. Kto wybierze nowego papieża? Ta lawendowa mafia, którą się otoczył i sataniści? Franciszek wybrał nowych kardynałów podobnych do siebie. Niech Pan Bóg to posprząta! – mówił Wojciech Cejrowski. – Dołączam się do tej modlitwy – dodał Lisicki.

