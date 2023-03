Dekada Franciszka. Kto jest dziś satanistą? Komentują Lisicki i Cejrowski

28 lutego 2013 roku papież Benedykt XVI zakończył swój blisko ośmioletni pontyfikat. Wcześniej, podczas konsystorza 11 lutego, ogłosił decyzję o rezygnacji. Był pierwszym biskupem rzymskim od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu. Jego następcą został kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny. Tym samym jezuicki duchowny został pierwszym papieżem z Ameryki Łacińskiej. Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się 13 marca 2013 roku o godz. 19.06. Nowo wybrany papież przyjął imię po św. Franciszku z Asyżu, patronie biednych i nędzarzy.

Dekada Franciszka. Lisicki i Cejrowski oceniają

O pontyfikacie papieża Franciszka, ale i o jego ostatnich wypowiedziach oraz decyzjach, rozmawiali w najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" oraz Wojciech Cejrowski. – Jak się wsłuchuję w kolejne wypowiedzi papieża Franciszka, to nie sposób nad nimi przejść do porządku dziennego. Pomijam papieża wypowiedź, że czuje się komunistą i że Jezus był komunistą. To, co robi ostatnio, wspierając ruch LGBT, błogosławiąc sodomię, to rzeczy absolutnie koszmarne – wskazywał Paweł Lisicki.

– Nie słucham papieża Franciszka. Szanuję instytucję, ale ta konkretna osoba na tym stołku, jest moim zdaniem satanistą. Wcześniej mogliśmy mieć wątpliwości, kim on tam jest. Mieliśmy różne usprawiedliwienia wobec jego lapsusów. Jednak konkretne dokumenty, które podpisuje i jego decyzje, są po prostu głośnie. Przynoszenie bożka do Watykanu, pochwała komunizmu, który jest obłożony ekskomuniką w Kościele – mówił Wojciech Cejrowski. – I to od jak dawna. Była oficjalna encyklika, oficjalna ekskomunika. To lata 30. XX wieku – zauważył Lisicki.

– Nie przypominam sobie, by ktoś cofnął tę ekskomunikę, bo system jest zbrodniczy. Proszę sobie obejrzeć stalinowską Rosję, Koreę Północną. Komunizm został ekskomunikowany bo był systemem szatańskim, bo zawsze prowadzi do zbrodni. Każda zabawa z demonami też prowadzi do nieszczęścia. Egzorcyści uczą, by się nie wsłuchiwać w obrzędy satanistyczne i nawet na to nie patrzeć i się wystrzegać. Dlatego nie słucham Franciszka. Nawet, gdyby nie siał satanizmu, to sam fakt, że mnie maksymalnie oburza, powoduje, że go nie słucham, bo nie buduje to we mnie dobra – powiedział Cejrowski.

