Globaliści z Davos. Cejrowski: Źli ludzie dążący do mrocznej dyktatury

W Nigerii ludzie zostali odcięci od gotówki. Wcześniej w ramach "zachęty" do korzystania z bezgotówkowych form płatności, dostęp do waluty był stopniowo limitowany. Wybuchły protesty. Potrzebę przeprowadzenia tej operacji bank centralny argumentował licznymi fałszerstwami krajowego pieniądza, tłumacząc jednocześnie, że transformacja na walutę cyfrową zagwarantuje, że nawet jedna Naira nie będzie wyprowadzona poza system bankowy.

Oficjalnie regulacje miały też na celu zachęcenie do płatności kartą, a także korzystania bankowości internetowej i aplikacji mobilnych. Wcześniej media informowały o uruchomieniu od października 2021 roku cyfrowej waluty o nazwie eNaira. Niedługo później władze Nigerii rozpoczęły przymusowe ograniczenie obywatelom płatności gotówką. Ostatecznie, pod wpływem protestów prezydent Nigerii Muhammadu Buhari 16 lutego zezwolił na przedłużenie terminu używania starych banknotów do 10 kwietnia, jednak banknotów szybko zaczęło brakować.

Cejrowski: Jak człowiek ma pieniądze, to wymyka się dyktaturze

O planach dot. ograniczenia płatności gotówką rozmawiali w nowym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" oraz Wojciech Cejrowski. Jego premiera miała miejsce w środę. – W Nigerii to był test, który Europa przegapiła. Świat miał przegapić. Ten facet tego sam nie wymyślił. Wspomniał pan, że to bywalec Forum Ekonomicznego w Davos, to oni mu to podpowiedzieli – wskazywał Cejrowski. – To bardzo źli ludzie, którzy dążą do mrocznej dyktatury. Jak człowiek ma własne pieniądze, to wymyka się dyktaturze. Gotówka ułatwiała przemykanie pomiędzy kratami więzienia, którym jest każda dyktatura – dodał felietonista "Do Rzeczy".

– To pokazuje, że te zakusy na limity używania gotówki są coraz większe, nawet w Polsce. Chciano drastycznie ograniczyć możliwość posługiwania się gotówką – mówił Paweł Lisicki.

"Antysystem" to nowy program redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego oraz znanego podróżnika i felietonisty "Do Rzeczy" Wojciecha Cejrowskiego. Premiera każdego odcinka "Antysystemu" ma miejsce w środy. Program przeznaczony jest dla tych Czytelników, którzy mają aktywną prenumeratę "Do Rzeczy +".

13. odcinek programu "Antysystem":