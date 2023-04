Cejrowski: Sataniści atakują chrześcijaństwo. Lisicki: Administracja USA to wspiera

Walka o prawa osób LGBT jest podstawową częścią naszej polityki zagranicznej i tak pozostanie – oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. – Prezydent Biden jest konsekwentny w swoich przekonaniach – fundamentalnej wierze w prawa człowieka. A prawa osób LGBTQ+ to prawa człowieka — powiedział reporterowi Kirby.

W czerwcu 2022 roku Biały Dom zdecydował, że miesiąc ten będzie w Stanach Zjednoczonych "miesiącem dumy". "Dzisiaj prawa Amerykanów LGBTQI+ są nieustannie atakowane. Członkowie społeczności LGBTQI+ – zwłaszcza osoby kolorowe i transseksualne – nadal spotykają się z dyskryminacją i okrutnymi, uporczywymi wysiłkami na rzecz podważania ich praw człowieka" – napisał prezydent Joe Biden w proklamacji.

Biden zapewnił, że jego administracja "stoi po stronie każdego Amerykanina LGBTQI+ w toczącej się walce z nietolerancją, dyskryminacją i niesprawiedliwością". Dlatego też zdecydowano, że w Stanach Zjednoczonych czerwiec będzie ogłoszony "miesiącem dumy lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interseksualnych".

USA wspierają LGBT. Lisicki: Radykalne poglądy przeniknęły do centrum

O wspieraniu przez Stany Zjednoczone środowisk LGBT oraz upadku wartości w USA rozmawiają w najnowszym programie "Antysystem" Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" oraz Wojciech Cejrowski. – Dla mnie najbardziej szokującą rzeczą jest to, jak to się stało, że te absolutnie radykalne, sekciarskie poglądy przeniknęły do centrum życia amerykańskiego. Gdyby to było na marginesie, a te grupy zamknęły się gdzieś na pustyni i dokonywały tych szaleństw, to byłaby to niebezpieczna egzotyka, ale z dala od normalnego życia – mówił Lisicki. – Tymczasem mówimy o wsparciu przez obecnego prezydenta USA, najważniejszych polityków demokratycznych. Mamy nowe dni, nowe święta, zaangażowanie, wypowiedzi, proklamacje. Jak do tego doszło? – pytał.

– Musiałby być dłuższy wywiad, ale wszystko działo się po kolei. Mamy np. listę Epsteina, czyli całą masę ludzi uzależnionych od zboczonego seksu i to ludzi wysoko postawionych. Stopniowo uzależniają się od rzeczy mocniejszych. Ono zawsze eskaluje w kierunku poważniejszych. Zobaczmy, jak został wychowany Hunter Biden, czyli syn prezydenta USA Joe Bidena. To narkoman, na laptopie miał zboczone sceny, filmował się z prostytutkami. Z takiego środowiska wywodzi się Hunter i takim środowiskiem jest Joe Biden i ta wierchuszka. Najpiękniejszy projekt państwa w historii, czyli Stany Zjednoczone, oparty na wartościach od Boga, jest najbardziej atakowany przez diabły – wskazywał Cejrowski.

W programie "Antysystem" rozmawiano także o:

upadającej Ameryce

szaleństwach ideologicznych Zachodu

zakazie modlitwy przy "klinikach" aborcyjnych w Wielkiej Brytanii



