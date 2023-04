Wojna na Ukrainie. Cejrowski: USA wypowiedziały wojnę Rosji. Lisicki: To nieobecne w mediach

Żołnierz amerykańskiej Gwardii Narodowej, odpowiedzialny za wyciek tajnych dokumentów w serwisie Discord, kierował je znacznie wcześniej i do znacznie większej grupy niż przypuszczano – poinformował w piątek "New York Times". W lutym 2022 r., wkrótce po inwazji Rosji na Ukrainę, profil użytkownika pasujący do profil Jacka Teixeiry zaczął publikować tajne informacje wywiadowcze na temat rosyjskich działań wojennych na wcześniej nieujawnionej grupie czatu na platformie społecznościowej Discord, popularnej wśród graczy. Grupa na czacie "Unlike Thug Shaker Central" liczyła około 600 członków. Teixeira miał tam publikować dokumenty jeszcze miesiąc temu.

21-letni Teixeira, który został aresztowany 13 kwietnia, zaczął publikować poufne informacje w październiku 2022 r. – twierdzi "NYT". Jego praca jako specjalisty ds. technologii informatycznych w bazie Sił Powietrznych w Massachusetts zapewniła mu dostęp do materiałów. Ujawnienie niektórych z najściślej strzeżonych tajemnic Ameryki wywołało krytykę tego, jak Pentagon i agencje wywiadowcze chronią tajne dane oraz czy istnieją słabości zarówno w sprawdzaniu ludzi pod kątem poświadczeń bezpieczeństwa, jak i w egzekwowaniu zasady, że dostęp do tajemnic powinien mieć mały, absolutnie pewny krąg ludzi.

Lisicki: To inna wojna, niż nam mówiono, że ma być

Sprawę wycieku tajnych informacji skomentowali w nowym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" i Wojciech Cejrowski. – Ameryka weszła oficjalnie w stan wojny z Rosją – mówił podróżnik. – Chyba nieoficjalnie – przerwał mu Lisicki. – Ukraina nie toczy wojny z ruskimi, tylko Amerykanie, bo pompują forsę, sprzęt i mają własne wojsko na Ukrainie – tłumaczył Cejrowski.

Paweł Lisicki zwrócił uwagę, że to jest "kompletnie nieobecne w polskiej dyskusji". – U nas o żadnych jednostkach amerykańskich nie ma słowa – zauważył. – Facet ujawnił sekrety Pentagonu dotyczące obecności amerykańskich wojsk na Ukrainie. To jak ta informacja może być obecna i nieobecna? – dziwił się Cejrowski. – Ona jest obecna w tym sensie, że pojawia się na drugim-trzecim miejscu na różnych portalach. Nie słyszałem ani jednej wypowiedzi polskiego polityka w tej sprawie, bo to jest bardzo ważne z perspektywy naszych interesów. Nagle się okazuje, że to inna wojna, niż nam mówiono, że ma być – powiedział Lisicki.

