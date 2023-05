Cejrowski: Trzeba obalić UE. Lisicki: To system paraliżujący normalne ludzkie działania

Spór Polski z Komisją Europejską pokazał, że Unia Europejska w coraz większym stopniu wkracza w kompetencje nieokreślone w traktatach. Z drugiej strony forsowana przez Brukselę "zielona agenda" Fit for 55 w opinii wielu ekspertów i polityków doprowadzi gospodarki państw członkowskich do katastrofy.

Sceptyczne co do przyszłości UE głosy zaczynają dobiegać już nie tylko z obozu Zjednoczonej Prawicy, ale także z opozycji. Mówił o tym podczas wtorkowej konwencji Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polska w UE. Lisicki: Wszystkich nabrano?

W najnowszym odcinku "Antysystemu" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiają o sejmowej uchwale sprzed 20 lat, która w pewnym stopniu wpłynęła na ówczesne polskie społeczeństwo, które w tamtym czasie przygotowywało się do referendum w sprawie akcesji do Unii Europejskiej. Uchwała została podjęta w sprawie suwerenności polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury. Czy jej zapisy są w dalszym ciągu aktualne?

– Odnalazłem specjalną uchwałę Sejmu z 11 kwietnia 2003 roku. Dlaczego jest to istotna uchwała? Ponieważ otworzyła ona drogę do referendum, które zostało wygrane przez zwolenników przynależności Polski do Unii Europejskiej. Przeczytam je krótki fragment i chciałbym, abyśmy o nim porozmawiali – powiedział redaktor naczelny "Do Rzeczy" i dodał, że okres ostatnich 20 lat jest "coraz silniejszym naruszaniem tego, co zostało Polakom zagwarantowane przez nasz Sejm".

– To, co Pan przeczytał jest dowodem na to, że jeżeli coś dzisiaj obiecują, a nawet gwarantują to od razu wtedy kłamią. Oni mówią: nie złamaliśmy tego przyrzeczenia – powiedział Wojciech Cejrowski.

Zwiastun 19. odcinka programu "Antysystem" (całość dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników):