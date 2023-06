Lisicki: Uwikłanie Bidenów w niejasne relacje z Ukrainą. Cejrowski: Wszyscy w Polsce postawili na tę samą kartę

W środę 21 czerwca światowe agencje podały, że syn prezydent Stanów Zjednoczonych Hunter Biden zgodził się przyznać do dwóch wykroczeń podatkowych oraz do nielegalnego posiadania broni. Śledztwo federalne w tej sprawie było prowadzone od 2018 roku.

Jednak najwięcej kontrowersji wokół syna Joe Bidena narosło w sprawie Burisma Holdings. W 2014 roku Hunter dołączył do zarządu tej ukraińskiej firmy zajmującej się gazem ziemnym, gdzie, jak donoszą media, otrzymywał prawie 50 tys. dolarów miesięcznie.

W tym czasie jego ojciec był aktywnie zaangażowany w działania antykorupcyjne na Ukrainie. Ówczesny wiceprezydent USA zaapelował do zachodnich przywódców, by wywarli presję na ukraińskim rządzie w celu zwolnienia najwyższego prokuratora w kraju, Wiktora Szokina. Ostatecznie Szokin został usunięty przez ukraiński parlament w 2016 roku. Donald Trump i niektórzy z popierających go polityków twierdzili potem, że został usunięty za śledztwo w sprawie Burisma Holdings.

Republikanie twierdzili, że zarówno Joe, jak i Hunter Biden otrzymali łapówki w wysokości 5 milionów dolarów od kierownictwa Burisma w zamian za zwolnienie Szokina.

Afera Bidena

Temat niejasnych powiązań klanu Bidenów z ukraińskimi oligarchami był przedmiotem rozmowy redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego w kolejnym odcinku programu "Antysystem".

– Brat Bidena kręci przeróżne interesy w wielu krajach od dziesięcioleci (...) Ukrywanie pieniędzy, które były przelewane Bidenowi odbywało się w taki sposób, że klan Bidenów ma pozakładane miliony firm. Pieniądze przelewa się przez trzy takie "organizmy" wnuczce Bidena (...) Zawsze jakiś ślad zostanie po takich łapówkach – tłumaczył Wojciech Cejrowski.

– Jest jeszcze jeden wątek, który jest bardzo ciekawy. Jak mówił były burmistrz Nowego Jorku, pewna osoba związana z firmą Burisma zginęła. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach, ale ten wątek też się pojawia. (...) Mam nadzieję, że jakaś grupa ludzi, która nas ogląda, będzie chciała widzieć o tym coś więcej – dodał Paweł Lisicki.

Zwiastun 26. odcinka. Całość dla Subskrybentów. Zapraszamy do subskrybowania i oglądania programu "Antysystem".