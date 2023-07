Cejrowski: Wiadomo było, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Lisicki: Dlaczego mówili to polscy politycy?

Kraje G7 uzgodniły wspólne ramy dla zapewnienia Ukrainie długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa, mających na celu "przekształcenie kraju w fortecę wojskową do odparcia rosyjskiej agresji zbrojnej". Jens Stoltenberg zapewnił, że Ukraina stanie się członkiem NATO. – Sojusznicy ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO – powiedział. – Ukraina zostanie członkiem Sojuszu – podkreślił. Stoltenberg podkreślił, że specjalnie dla Ukrainy ma zostać uproszczona ścieżka akcesji z dwustopniowej do jednostopniowej. Nie podano jednak żadnych dat.

– My bardzo jasno powiedzieliśmy, że przyszłość Ukrainy jest w NATO. Mówiliśmy poważnie. To nie podlega negocjacjom. Do tego zobowiązali się wszyscy sojusznicy – powiedział Jake Sullivan, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego w rozmowie z CBS News.

Szczyt NATO w Wilnie. Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" poruszony został temat niedawnego szczytu NATO w Wilnie oraz przyjęcia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. Redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki skrytykował postawę prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który wciąż mówi to samo.

– Wciąż powtarza jedną śpiewkę. Politycy zachodnioeuropejscy zaczynają patrzeć na wojnę Rosji z Ukrainą w taki sposób, jaki patrzą politycy realistyczni oraz stawiają ważne pytania: kto dysponuje jakimi siłami? Jakie siły może jeszcze wykorzystać? Czy dotychczasowe środki były skuteczne? Co można osiągnąć a czego nie? Czy nie mamy innych problemów, które są pochodną wojny? To są pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Mam wrażenie, że w Polsce się tych pytań nie porusza. Wszystkie wypowiedzi prezydenta sprawiają wrażenie, jakby nie reprezentował interesu Polski a Ukrainę – wskazywał Lisicki.

– To od dawna widzimy i to wiadomo. Prezydent usłyszał, że nie przyjmiemy Ukrainy do NATO, bo prowadzi wojnę i był zaskoczony. Powinien wiedzieć to z regulaminu NATO, że nie przyjmuje się takich państw. Całe gadanie polskich polityków o przyjmowaniu Ukrainy powinno od początku być opatrzone takim zastrzeżeniem, że chcemy ich przyjąć, ale teraz nie możemy, bo trwa wojna – dodawał Wojciech Cejrowski.

– Nie jesteśmy specjalistami od wojskowości, ale po przeczytaniu iluś analiz i traktatów wiemy, jaki jest ten warunek. Jak to możliwe, aby polski premier i prezydent powtarzali do znudzenia o Ukrainie w NATO? Wyglądają do tego na zaskoczonych, czyli głoszą postulaty niemożliwe do zrealizowania – uzupełnił red. naczelny "Do Rzeczy".

W rozmowie poruszono także temat rewolucji LGBT w Kościele katolickim oraz ostatnich działań papieża Franciszka.

