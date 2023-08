Szostak kandydatką Lewicy. Lisicki: Skąd ta nienawiść do życia? Cejrowski: Nie przeszkadza im

Polsko-białoruska aktywistka Jana Szostak miała wystartować w okręgu nr 24 (woj. podlaskie). Kandydowała z 13. miejsca listy KO (z rekomendacji Zielonych). Miała, bo Koalicja Obywatelska ją usunęła. To pokłosie szokującej wypowiedzi Szostak nt. aborcji. – Sama wiem, jak to nie jest łatwo być kobietą w Polsce. Moim osobistym doświadczeniem jest to, że również musiałam popełnić aborcję. Musiałam, bo to był mój wybór – mówiła kandydatka KO. Szostak dopytywana, czy aborcji dokonała w Polsce, stwierdziła, że nie. Prowadząca rozmowę dziennikarka Onetu Beata Tadla dopytywała, czy Szostak naprawdę opowiada się za aborcją przez cały okres ciąży. Gdy Białorusinka potwierdziła, dziennikarka odparła, że "to jest mocne". – I to raczej nie przejdzie – dodała. – Jestem współczesną sufrażystką. Wierzę, że siła kobiet w tym kraju jest większością – mówiła. Aktywistka stwierdziła następnie, że opowiada się za tym, aby aborcji można było dokonać również po 12. tygodniu ciąży.

Decyzję Koalicji Obywatelskiej szybko wykorzystała Lewica, która we wtorek oficjalnie poinformowała na konferencji w Warszawie, że aktywistka Jana Szostak wystartuje z ich listy w wyborach do Sejmu. Aktywistka będzie kandydowała w Poznaniu. "Wybór należy do Was. Polska postępowa, empatyczna i bezwarunkowo broniąca praw człowieka albo Polska patrząca z utęsknieniem w stronę ciemnych wieków Jana, witaj na pokładzie!" – napisał na platformie X (dawniej Twitter) Krzysztof Śmiszek.

Szostak kandydatką Lewicy. Mocny komentarz Lisickiego i Cejrowskiego

W najnowszym programie "Antysystem" o wypowiedzi i zamieszaniu wokół Jany Szostak rozmawiali Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski. – Ona de facto wzywa do tego, żeby można było eliminować taką kategorię ludzi, którzy są w łonie matki. Dlaczego to tak szokujące? Współczesna medycyna potrafi doprowadzić do tego, że ci ludzie będą w stanie przeżyć poza organizmem matki od 6-7 miesiąca – mówił red. naczelny "Do Rzeczy". – Szostak nie waha się pójść tak daleko. Skąd się bierze ta wściekła nienawiść do życia? To nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek współczuciem, nie mówiąc już o tym, że te stare argumenty dot. aborcji przestały już funkcjonować, bo poziom funkcjonowania społeczeństwa jest nieporównywalnie większy. Mimo to pasja do zabijania się nakręca a nie osłabia – wskazywał Paweł Lisicki.

– Na te tzw. argumenty "racjonalne" odpowiadam tak: matka do 7 miesiąca miała mnóstwo czasu, żeby się zastanowić. Skoro już donosiła do 9. miesiąca, to zniknęły wszystkie powody do aborcji. Te "racjonalne" powody mogły jeszcze hulać na samym początku, ale później zaczyna się zimne mordowanie, jeśli ktoś chciałby dokonać aborcji. To nie jakaś pani Szostak, ale Włodzimierz Czarzasty z Robertem Biedroniem i Lewica tego chcą, skoro wzięli ją na swoje sztandary. Ważna jest ta lista partyjna zbrodniarzy, którzy chcą promować tę zbrodnię. Lewica, biorąc ją na listy, sama przyjmuje ten program – tłumaczył Cejrowski.

Zwiastun 36. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna wyłącznie dla zalogowanych Subskrybentów.