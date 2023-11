Papież odwołał bp. Stricklanda. Lisicki i Cejrowski komentują

W piątek 11 listopada papież Franciszek usunął biskupa Josepha Stricklanda ze stanowiska w diecezji Tyler w Teksasie. Decyzja Ojca świętego wstrząsnęła światem katolickim i odbiła się szerokim echem w wiadomościach głównego nurtu. Watykan nie przedstawił oficjalnego powodu usunięcia bp. Stricklanda. Jak podała Katolicka Agencja Informacyjna, usunięcie hierarchy miało prawdopodobnie związek z krytyką trwającego w Kościele Synodu. Amerykański biskup wielokrotnie przestrzegał przed jego negatywnymi konsekwencjami. Niedawno ordynariusz diecezji Tyler napisał list apostolski do wiernych, w którym wskazywał na konieczność obrony wiary i doktryny Kościoła.

W ekskluzywnym wywiadzie dla redaktora naczelnego portalu LifeSiteNews, Johna-Henry’ego Westena, zaledwie kilka godzin po usunięciu z zajmowanej godności, biskup Joseph Strickland mówił o możliwych powodach decyzji papieża Franciszka. Jak stwierdził, jeśli ktoś chce, żeby prawda Ewangelii została zmieniona, to on jest w tej kwestii "problemem".

Biskup Strickland powiedział, że nie zrzuca całkowitej winy za to, co się z nim stało na papieża Franciszka, ponieważ "wiele sił wywiera na niego presję i wpływa na niego, aby podejmował tego rodzaju decyzje”. Wezwał do modlitwy za Ojca świętego. Dodał jednak, że musimy cały czas pamiętać, że "na świecie działają ogromne i potężne siły. Święty Paweł przypomina nam, że nie walczymy z ludźmi, z ciałem i krwią; walczymy z mocami i księstwami zła".

Odwołanie bp. Stricklanda. Cejrowski: Ruch polityczny

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", którego premiera była w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in. o decyzji papieża Franciszka ws. bp. Stricklanda. – Papież pozbawił funkcji ordynariusza biskupa Josepha Strickalnda. To bardzo ważna postać, bo jako jeden z niewielu potrafił przeciwstawić się genderyzmowi, LGBT itd. Jednym słowem to porządny katolik, a wielu takich nie ma. Bp Strickland powiedział w wywiadzie, że będzie się modlił za papieża i wierzy w Boga. Odwołanie bp. Stricklanda to jednak coś nowego – ocenił red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– To ruch polityczny. Bp Strickland nie podoba się Franciszkowi, który jest marksistą, peronistą. Jemu się nie podoba Kościół, tak jak Obamie nie podobają się Stany Zjednoczone. Franciszek nie zajmuje się katolikami, tylko klimatem. Jakiegoś zboczeńca zrobił sędzią, który zajmuje się zboczeńcami – mówił Wojciech Cejrowski.

