Globalne ocieplenie? Lisicki: Ludziom można wmówić wszystko. Cejrowski: Chodzi o kontrolę

Światowi przywódcy spotkali się w Dubaju na światowym szczycie na rzecz działań klimatycznych inaugurującym 28. konferencję ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP 28). COP spotyka się co roku w celu określenia ambicji i odpowiedzialności za działania w dziedzinie klimatu oraz wskazania i oceny środków w dziedzinie klimatu. Gospodarzami tegorocznej konferencji są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które sprawują prezydencję COP 28.

W wystąpieniu na posiedzeniu plenarnym COP 28 przewodniczący Rad Europejskiej Charles Michel wezwał do wzmożonych i szybkich globalnych działań, aby utrzymać wzrost temperatury na świecie na poziomie 1,5°C. Podkreślił przy tym pełne zaangażowanie UE w walkę o neutralność klimatyczną. Jednocześnie zaznaczył, że UE ograniczyła już emisje gazów cieplarnianych o 30% w porównaniu z poziomami z 1990 r. i jest zdecydowana: potroić wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz podwoić efektywność energetyczną. Michel podkreślił również potrzebę jak najszybszego uniezależnienia się od paliw kopalnych.

UE jest największym światowym darczyńcą finansowania działań związanych ze zmianą klimatu ze źródeł publicznych. W Dubaju Charles Michel podkreślił, że UE wywiązuje się ze swojego zobowiązania do realizacji celu 100 mld USD określonego w porozumieniu paryskim. UE i jej państwa członkowskie zapowiedziały wkład w wysokości 220 mln EUR na fundusz strat i szkód, by pomagać państwom najbiedniejszym i znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

Globalne ocieplenie. Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski odnieśli się m.in. do szczytu COP 28 w Dubaju oraz walki z "globalnym ociepleniem". – Nie wiem, czy oni walczą jeszcze z globalnym ociepleniem, bo ta narracja się zmienia w zależności od tego, jakie fakty kłują w oczy. Teraz mówią o zmianach klimatu – zauważył Cejrowski. – Jak to? Obala pan w ten sposób całą opowieść współczesnych mędrców – kpił Lisicki.

– Przygotowałem sobie raport brytyjskiego towarzystwa królewskiego, z którego wynika, że temperatura na ziemi zaczęła rosnąć przed wzrostem stężenia CO2 w atmosferze. To właśnie wzrastająca temperatura jest przyczyną wzrostu emisji CO2, a nie odwrotnie, co sugerują wszystkie mądre głowy na zlocie klimatycznym – powiedział Wojciech Cejrowski.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" zauważył, że "poziom paranoi, którzy osiągnęli zwolennicy tezy, że to człowiek doprowadza do zmian klimatu jest niebywały". – Dochodzę do wniosku, że ludziom można wszystko wmówić. Nawet można wmówić im to, że jeśli w UE zakaże się samochodów spalinowych, to gwałtownie spadnie poziom CO2 na świecie. Ludzie w to wierzą i gotowi są z tego rezygnować. Mamy dokładną wiedzę pokazującą, że w całym tym systemie, samochody produkują niewielką ilość CO2, że jest to na granicy jakiegokolwiek wpływu na atmosferę. Nawet nie ukrywają, że pomysł odejścia od paliw kopalnych jest całkowicie nierealny. Całe to gadanie służy wielkiej przepompowni pieniędzy, gdzie tworzy się to opowieści tylko po to, by macherzy nabijali sobie kieszenie, a reszta musi za to płacić – tłumaczył Paweł Lisicki.

– Chodzi o wywłaszczenie i kontrolę, a wywłaszczenie też jest formą kontroli, bo jak nic nie masz, to musisz przyjść do nas, byśmy coś ci dali. Za komuny nie było telefonu, trzeba było iść do automatu. Łatwiej się podsłuchuje jeden telefon w bloku, gdzie jest 300 mieszkań, niż 300 telefonów – ocenił Cejrowski.

