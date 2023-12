Franciszek będzie błogosławić homoseksualistów? Lisicki: Uzurpator. Cejrowski: Groza

Wraz z deklaracją doktrynalną "Fiducia supplicans" Dykasterii Nauki Wiary, zatwierdzoną przez papieża, możliwe będzie błogosławienie par homoseksualnych. W obliczu prośby dwóch osób, aby były pobłogosławione, wyświęcony szafarz będzie mógł wyrazić zgodę, ale unikając, by ten gest zawierał elementy choćby w daleki sposób podobne do obrzędu małżeństwa. O tym mówi deklaracja "Fiducia supplicans" na temat duszpasterskiego znaczenia błogosławieństw, opublikowana przez Dykasterię Nauki Wiary i zatwierdzona przez papieża.

Dokument "Fiducia supplicans" rozpoczyna się wprowadzeniem prefekta, kard. Victora Fernandeza, który wyjaśnia, że oświadczenie pogłębia "duszpasterskie znaczenie błogosławieństw", pozwalając "poszerzyć i wzbogacić ich klasyczne rozumienie" poprzez refleksję teologiczną "opartą na duszpasterskiej wizji Papieża Franciszka". Refleksja, która "implikuje prawdziwy rozwój w odniesieniu do tego, co zostało powiedziane o błogosławieństwach" do tej pory, obejmując możliwość "błogosławienia par w sytuacjach nieregularnych i par jednopłciowych, bez oficjalnego zatwierdzania ich statusu lub modyfikowania w jakikolwiek sposób odwiecznego nauczania Kościoła na temat małżeństwa".

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec (DBK) biskup Georg Bätzing powiedział, że z radością "wita” nową deklarację doktrynalną Watykanu "Fiducia supplicans”. Bp Bätzing pochwalił decyzję papieża Franciszka dotycząca rozszerzenia definicji błogosławieństwa o "różnorodność stylów życia”. Inni biskupi niemieccy również chwalili ją za poszanowanie "wyborów życiowych” ludzi i promowanie opieki duszpasterskiej dla "osób queer”.

Z kolei kardynał Gerhard Müller podkreśla, że "błogosławienie rzeczywistości sprzecznej ze stworzeniem jest nie tylko niemożliwe, ale jest bluźnierstwem". "W Biblii bowiem błogosławieństwo ma związek z porządkiem, który stworzył Bóg i który uznał za dobry. Porządek ten opiera się na różnicy płciowej mężczyzny i kobiety, powołanych do bycia jednym ciałem. Błogosławienie rzeczywistości sprzecznej ze stworzeniem jest nie tylko niemożliwe, ale jest bluźnierstwem" – napisał kardynał.

"Fiducia supplicans". Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym programie "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski zajęli się m.in. nową deklaracją doktrynalną Watykanu. – Mamy dokument wydany przez kard. Fernandeza, zaaprobowany przez papieża, który pozwala księżom błogosławić pary homoseksualne. Co pan na to? – zagaił red. naczelny "Do Rzeczy". – Wyrzygać się można – skwitował krótko Wojciech Cejrowski.

– Staram się oszczędzać, ile można autorytet, hierarchię, ale muszę się tu dołączyć. Do papieża straciłem już dawno poczucie zaufanie, ale od dwóch trzech-lat straciłem szacunek. Traktuję go jako wroga, uzurpatora, który dostał się na szczyty hierarchii i niszczy Kościół. Czekam tylko na kolejne niszczące ruchy – przyznał Paweł Lisicki.

