Cejrowski: Pętla się zaciska. Lisicki: Zamach na gotówkę to zamach na wolność

Miesiąc temu Parlament Europejski przyjął pakiet ustaw wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Płatności gotówkowe będą możliwe tylko do kwoty 10 tys. euro, choć państwa członkowskie UE mogą obniżyć ten limit. PE zapewnia, że nowe przepisy dają jednostkom analityki finansowej więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.

Ograniczenia gotówki. Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiają m.in. o ograniczeniach w płatnościach gotówką. Redaktor naczelny "Do Rzeczy" podzielił się na początku swoim spostrzeżeniem. – Byłem niedawno w Berlinie i prawdę mówiąc, nie pamiętam już, kiedy miałem ostatnio problem z płatnością kartą w knajpie. W Polsce praktycznie wszędzie się nią płaci, a tam w kilku miejscach usłyszałem, że można płacić tylko gotówką. Powiem panu, że to mi się bardzo spodobało. Nagle uznałem, że Niemcy są chyba bardziej przywiązani do gotówki, którą uważam za synonim wolności i niezależności, niż Polacy. U nas ten wehikuł, który sprawia, że trzeba się posługiwać tylko kartami jest strasznie silny – zauważył.

– Rok, albo dwa lata temu rozmawiałem, że w Czechach przyjmują tylko gotówkę. Potem się to przerodziło w akcję sklepikarzy i drobnych przedsiębiorców. Nie ufam jednak, że to Niemcy robią, bo prędzej to jacyś sprzedawcy kebabów, którzy wolą gotówkę. Niemcom to się wszystko wdroży – kpił Wojciech Cejrowski.

Paweł Lisicki przypomniał za to o prawie, jakie przyjął niedawno Parlament Europejski. – Nagle się okaże, że obrót gotówkowy zostaje drastycznie powstrzymany. Jeśli coś mam i coś robię, to wara każdemu od tego, co chcę robić ze swoimi pieniędzmi. Jeśli już muszę mówić, to w moim prawie własności następuje ograniczenie. Druga rzecz, jaka się dzieje na naszych oczach, to zniechęcanie przez banki do wybierania gotówki – wskazywał.

– Zacznijmy stosować gotówkę, bo inaczej wszyscy tracimy przez prowizję banków. Czeski system zaczął się bronić. Czeskie banki nie wypłacą gotówki z konta, jeśli nie wskaże się powodu. Tak zaczęły robić czeskie banki. To się może przecież zaczynać pod przykrywkami – przestrzegał Cejrowski.

Zwiastun 75. odc. programu "Antysystem". Całość dla Subskrybentów.