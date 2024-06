Cejrowski: Demokraci wymienią Bidena w ostatniej chwili. Lisicki: Zbyt ryzykowne

Były prezydent USA Donald Trump obchodzi 14 czerwca 78. urodziny. Z tej okazji "życzenia" złożył mu jego polityczny rywal prezydent Joe Biden. Ubiegający się o ponowną kadencję lider republikanów jest drugim po 81-letnim Bidenie najstarszym kandydatem do prezydentury w historii Stanów Zjednoczonych. Kiedy Biden obejmował urząd w styczniu 2021 roku, miał 78 lat i 61 dni. Jeśli Trump wygra, w dniu inauguracji będzie miał 78 lat i 219 dni. Biden będzie miał natomiast 82 lata i 61 dni.

Wiek jest jednym z najczęściej podnoszonych przez Trumpa argumentów przeciwko Bidenowi w kampanii wyborczej. Trump często określa Bidena jako człowieka, który nie wie, co się dzieje, "nie potrafi sklecić dwóch zdań" i który może nie dożyć do wyborów. Widać zresztą po wystąpieniach publicznych Joe Bidena, że jego forma nie jest najlepsza.

Wymienią Bidena? Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in. o Joe Bidenie oraz tym, czy zostanie zastąpiony innym politykiem Demokratów. – Ponoć na spotkaniu grupy G7 Joe Biden miał śpiewać "sto lat" Olafowi Scholzowi. Oczywiście media zalała od razu narracja, jak to Biden świetnie się trzyma. Mam wrażenie, że dokonuje się duża operacja propagandowa, która ma zrobić z Bidena rześkiego, który ze wszystkim sobie poradzi – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy".

– Joe Biden ma zbyt zaawansowaną demencję, by stanąć przed sądem. Przypomnę, że miał sprawę o to, że kradł i wynosił dokumenty. Założono mu sprawę, ale prokurator stwierdził, że on jest niezdolny do tego, by stanął przed sądem, bo ma zbyt daleką demencję, a jego zeznania nie mają wartości – mówił Cejrowski. – Bardziej mnie interesuje, dlaczego amerykańskie elity mając do wyboru wielu innych polityków, postawiły na to, by wcisnąć ludziom do głowy, że Biden jest zdolny do sprawowania urzędu. Po co oni to robią? Przecież on się do niczego nie nadaje –zastanawiał się Lisicki.

– Elity amerykańskie, nawet Demokraci prominentni, mówią, że trzeba wymienić jak najszybciej Bidena na kogoś innego, bo jego proces starzenia przyspiesza. Liczyli na to, że dotrwa do drugiej kadencji, ale ten proces przyspieszył. Trzeba więc wymienić tę ekipę. Mówię panu, że na konwencji postawią kogoś innego. Na razie ratują wizerunek –wskazywał Cejrowski.

