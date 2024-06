Cejrowski: Biden wypowiada III wojnę światową. Lisicki: Polskie media szokuje Trump

Były prezydent USA Donald Trump obchodził 14 czerwca 78. urodziny. Z tej okazji "życzenia" złożył mu jego polityczny rywal prezydent Joe Biden. Ubiegający się o ponowną kadencję lider republikanów jest drugim po 81-letnim Bidenie najstarszym kandydatem do prezydentury w historii Stanów Zjednoczonych. Kiedy Biden obejmował urząd w styczniu 2021 roku, miał 78 lat i 61 dni. Jeśli Trump wygra, w dniu inauguracji będzie miał 78 lat i 219 dni. Biden będzie miał natomiast 82 lata i 61 dni.

Wiek jest jednym z najczęściej podnoszonych przez Trumpa argumentów przeciwko Bidenowi w kampanii wyborczej. Trump często określa Bidena jako człowieka, który nie wie, co się dzieje, "nie potrafi sklecić dwóch zdań" i który może nie dożyć do wyborów. Widać zresztą po wystąpieniach publicznych Joe Bidena, że jego forma nie jest najlepsza.

Wybory w USA. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują sytuację w Stanach Zjednoczonych oraz toczącą się tam kampanię wyborczą. – Z punktu widzenia interesów amerykańskich, polskich i ładu światowego, zwycięstwo Trumpa wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. Jeśli utrzyma się przy władzy Biden, albo ktoś, kto go zastąpi, to spodziewam się katastrofy. Wszystkie jego ruchy przypominają mi dążenie do III wojny światowej – ocenił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Mam nadzieję, że Trump będzie w stanie go powstrzymać. Chodzi również o układ sił w USA, bo Biden to przecież LGBT, aborcja, wspieranie szaleństw i kaganiec na wolno słowo. Trump ma swoje wady, ale przynajmniej jest w stanie ograniczyć panowanie tego systemu demoliberalnego, globalistycznego, klimatystycznego, tęczowego, który reprezentuje Biden – dodawał Paweł Lisicki.

– Powiedział pan, że Trump ma swoje wady i to jest częste u wielu ludzi. To jakie wady ma Trump? – zapytał Wojciech Cejrowski. – Wadę ma taką, że jak doszło do histerii pandemicznej, to dał się zwieść. Dał się zrobić na szaro. Uważam, że mógł wyczuć, że coś się nie zgadza – odpowiedział Lisicki. – Moim zdaniem to nie wada, ale błąd. Sam dałem się nabrać na niektóre elementy pandemii. Trump przyznał, że wcześniej nie był w politycznym Waszyngtonie i nie wiedział, jak tam jest – ocenił Cejrowski.

– Po drugie, mam wrażenie elastycznych wypowiedzi o aborcji. Były momenty, kiedy mówił bardzo ostro, ale były i takie, kiedy szukał odpowiednich formuł i grał politycznie. Nie podoba mi się to – stwierdził Paweł Lisicki. – Bardzo dobrze, to jest rzeczywiście wada i wadą jest to, że nie chodzi jednoznacznie do żadnego kościoła – powiedział Cejrowski.

