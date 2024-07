Cejrowski: W naszym interesie jest sprawny prezydent USA. Lisicki: Wałkuski opowiada, że Biden jest w formie

W Partii Demokratycznej i sprzyjających jej środowiskach toczy się debata, czy Joe Biden powinien wycofać się ze starań o prezydencką reelekcję. "Aby przysłużyć się swojemu krajowi, prezydent Biden powinien zrezygnować z wyścigu" – tekst pod takim tytułem opublikowany został na portalu "The New York Times". To pokłosie debaty prezydenckiej, podczas której urzędujący prezydent ewidentnie nie był w najlepszej formie.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują m.in. stan prezydenta USA oraz toczącą się debatę. – Tyle razy pan mówił, że Biden to się nie nadaje na parkingowego, bo nie ogarnia rzeczywistości i ma demencję, a ja przeczytałem u uznanego dziennikarza, korespondenta Polskiego Radia w USA Marka Wałkuskiego, że Biden jest w świetnej formie, wszystko wie i kontaktuje, a z tego wynika, że my uprawiamy jakąś antybidenowską propagandę – wskazywał Paweł Lisicki.

– To tę antybidenowską propagandę uprawiają też inne media, jak np. "New York Times", który apeluje do Bidena, by zrezygnował. Prasa wpadła w panikę i informuje o różnych rzeczach, o których co, Wałkuski nie widział, nie wiedział? – dziwił się Cejrowski. – Nie ma sensu udowadniać tego, w jakim stanie znajduje się Joe Biden, bo każdy mógł to zobaczyć. Nie wiem tylko, po co pan Wałkuski takie rzeczy opowiada – dodawał Lisicki.

– W tej chwili są dwie wersje w USA. Cały aparat Białego Domu, w tym stały korpus dziennikarski, którzy mają stałe przepustki etc., kryli Bidena. Skoro kryli Bidena, co dla niektórych oznacza kryminał, bo oni mają obowiązek zawiadomienia Kongresu, gdyby prezydent nie mógł sprawować swojej funkcji. To ich obowiązek, a co z tym zrobi Kongres, to już zupełnie inny temat. Korpus dyplomatyczny krył Bidena, bo nienawidził Trumpa – mówił Cejrowski.

