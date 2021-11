Lisicki: Ładoś bez tytułu sprawiedliwego. Ziemkiewicz: Izrael nie ma skrupułów

Rafał Ziemkiewicz w programie "Polska Do Rzeczy" zwraca uwagę na zupełny brak argumentacji Yad Vashem. – Nie, bo nie. Bo uznali, że to nie jest przypadek, który się kwalifikuje – mówił. – Nam się wydaje, że skoro wojnę nam wypowiedział Aleksander Łukaszenka, to wojna wypowiedziana przez organizacje żydowskie została odwołana? – pytał retorycznie.

– Ta historia, poza naszym portalem i kilkoma innymi, właściwie nie została opisana – zauważa z kolei naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Rzecz, która powinna wzbudzić powszechne oburzenie, albo debatę, ale nic z tego – dodał.

– Warto zwrócić uwagę na naiwność polskich elit, które uważają, że w relacjach z Izraelem cała sprawa opiera się na ignorancji, że wystarczy im wytłumaczyć, wystarczy napisać tyle kolejnych książek i udowodnić, że pan Ładoś uratował tysiąc Żydów. I co z tego? Nie rozumieją, że po tamtej stronie nie chodzi o ignorancję czy brak wiedzy, tylko o celową i złośliwą działalność i liczenie się wyłącznie z siłą – mówił Lisicki.