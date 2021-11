Ziemkiewicz: Powstanie partia męczenników PiS. Lisicki: Pod przywództwem Kurdej-Szatan

"Polska, kraj Jana Pawła II, powinna mieć serce" – pisze dziennikarka i wymienia z nazwiska osoby, które jej zdaniem postępują niewłaściwie w kontekście kryzysu humanitarnego na granicy. Wśród nich znalazł się także publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. Rusin zamieściła na Instagramie wpis, w którym poinformowała o przekazaniu 30 tys. zł na wsparcie organizacji, które pomagają migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Dziennikarka krytykowała także osoby publiczne za, jej zdaniem, brak empatii i miłosierdzia w stosunku do migrantów.



– Za każdym razem mnie to szokuje. Trzeba na chwilę zapomnieć o tym, co mówiło się wcześniej, wyprzeć ze świadomości swoją opowieść, retorykę. Nagle okazuje się, że ci, którzy pluli na Kościół, będą teraz pouczać innych, co należy robić, by być dobrym chrześcijaninem – mówił w programie "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Na portalu Onet widziałem za to informację o pogrzebie nienarodzonego dziecka. Nagle okazuje się, że jak poroniła migrantka, to było dziecko, a nie zlepek komórek. Pojęcie "nienarodzone dziecko" pojawiło się chyba pierwszy raz na Onecie. Każdy czuje się ekspertem od moralności chrześcijańskiej. Tylko do tego mają służyć wartości chrześcijańskie, by poniżać katolików. Nagle okazuje się, że w logice mediów lewicowo-liberalnych należy być dobrym katolikiem. Do tej pory było to zło, ciemnota. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy moralność Kalego opanowali do perfekcji – dodawał Ziemkiewicz.

