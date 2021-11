Lisicki: Unijczycy nie chcą być Polakami. Ziemkiewicz: Dlaczego się wkurzają, kiedy o tym piszę?

Aktualny numer tygodnika "Do Rzeczy" wywołał niezwykłe poruszenie. Wszystko za sprawą okładki zatytułowanej "Drugi naród. Polacy kontra unijczycy polskiego pochodzenia", która nie spodobała się środowiskom lewicowo-liberalnym. "Nienawiść do PiS jest tylko skutkiem tego, że opowiada się on za kultywowaniem polskiej suwerenności i odmienności, że symbolizuje w oczach „oświeconych” wszystko to, czym gardzą" – zauważa Rafał Ziemkiewicz w okładkowym artykule „Nie-Polacy”. "Tak zwana obrona praworządności, ekologiczna krucjata czy rewolucja LGBT – to wszystko są jedynie narzędzia wykorzystywane przez unijne elity do budowy nowoczesnego imperium i cywilizowania „barbarzyńskich” narodów Europy" – dodaje Jan Fiedorczuk w tekście „Imperium i barbarzyńcy”.

– Ledwo pokazała się okładka, to od razu wywołała bardzo gniewne reakcje, że dzielimy Polaków i jak tak można, bo przecież jest jeden naród. Najbardziej krzyczeli ci, którzy nie robią niczego innego, tylko dzielą i odrzucają – ocenił Paweł Lisicki, redaktor naczelny "Do Rzeczy".

– I mówią, że wyjeżdżają, ale nie wyjeżdżają. Rzeczywiście w każdy możliwy sposób starają się podkreślić swój dystans do polskości, a jak napisałem o nich jako nie-Polakach, bo chcą być czymkolwiek innym. Unijczyka, czy Europeczyka polskiego pochodzenia to nie myśmy wymyślili, tylko Krzysztof Mieszkowski. Ci wszyscy, którzy podkreślają swój dystans do polskości, nagle oburzają się, gdy im się mówi, że nie są Polakami – dodawał Ziemkiewicz. – Najciekawsze, że oni powinni właściwie przytaknąć, bo napisaliśmy prawdę – kpił Lisicki.

