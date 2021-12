Lisicki: Rząd w oparach covidowego absurdu. Ziemkiewicz: Koncerny muszą opchnąć szczepionki. I tyle

– To jest bardzo poważne novum, biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory rząd wielokrotnie publicznie zarzekał się, że w żadnym wypadku nie będzie przymusowych szczepień – dodaje Lisicki odnosząc się do zapowiedzianych we wtorek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowych obostrzeń sanitarnych. Wśród nich znalazły się obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup zawodowych.

Z kolei Rafał Ziemkiewicz ironicznie wskazuje na pozytywne aspekty nowych rozwiązań. Jak zaznaczył, "rząd powstrzymał swe macki od siłowni i koncertów".

– Nawet mszy nie zakazał – zauważył publicysta. – Rząd "szyje", żeby coś zrobić, ale się za bardzo nie narazić – dodał Ziemkiewicz.

W nowym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Lisicki i Ziemkiewicz rozmawiają także o chciwości farmaceutycznych koncernów, które w obecnej sytuacji chcą "opchnąć" jak największą liczbę szczepionek. Publicyści zastanawiają się także nad tym, jaką wartość posiada we współczesnych społeczeństwie cnota wolności oraz jak daleko posunie się rząd w kwestii ograniczania swobód obywatelskich w Polsce.

Zwiastun najnowszego odcinka "Polska Do Rzeczy" (całość dostępna po zalogowaniu się):