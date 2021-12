Lisicki: Niech żyją Stany Zjednoczone Europy. Ziemkiewicz: Komu się nie podoba, ten putinista

Podczas sobotniego wydarzenia spotkali się liderzy 13 europejskich partii politycznych deklarujących konserwatywne wartości i sprzeciwiających się dalszej federalizacji Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego Fideszu Victor Orban, liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen i przewodniczący hiszpańskiej partii VOX Santiago Abascal.

Po spotkaniu uczestnicy wystosowali wspólny komunikat. Opowiedzieli się w nim za Unią Europejską "złożoną z wolnych i równych państw narodowych, powiązanych bliskimi i licznymi nićmi współpracy". Poinformowali też, że następne spotkanie odbędzie się w najbliższych miesiącach w Hiszpanii.

– W sobotę odbył się sabat czarownic i to w dodatku putinowskich. Czarownice się zleciały, by knuć, jak zniszczyć Unię Europejską – kpił w najnowszym odcinku "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy". – PiS i media z nim związane skupili się na przypominaniu daleko idących związków z Putinem byłych prominentnych polityków europejskich, którzy siedzą w kieszeni Putina. Obłuda rzeczywiście aż bije po oczach. Nie to jest jednak najważniejsze, ale założenie, że Putin jest wrogiem Unii Europejskiej. Kto nie chce federalizacji UE jest wrogiem UE, a wrogiem UE jest Putin, więc się to wszystko łączy – mówił Ziemkiewicz.

– Mamy tu do czynienia ze zderzeniem się dwóch propagand. Jedna mówi, że PiS to putiniści, tylko dopiero się ujawnili, a druga mówi, że to nieprawda i tamci to są dopiero putinistami. I tak się wszyscy w najlepsze okładali – dodawał Lisicki.

