Lisicki: Morawiecki obiecywał plan Marshalla. Ziemkiewicz: Fanfaronada. PiS wpadł we własną pułapkę

Ze względu na kolejną falę pandemii w życie wchodzi nowe rozporządzenie dot. obostrzeń epidemicznych. Przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów zakłada skierowane do podpisu premiera rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zapisano w nim m.in. dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej. Warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

– Zaryzykowałbym twierdzenie, że słowo "walka" jest niezbyt fortunne. To raczej rozpaczliwa ucieczka. Z jednej strony rząd jest naciskany, by zrobił coś. Mówią o tym media, jest tu światowy konsensus. Co ciekawe, okazuje się, że w elektoratach partii nie widać za bardzo odzwierciedlenia do pozycji, jaką zajmują liderzy partii. Nie wiem, na ile sojusz Joanny Lichockiej i Tomasza Lisa jest egzotyczny, a na ile szykuje się podział - nowy establishment kontra nowy ciemnogród. To jeszcze potrwa, ale ciśnienie widać z Zachodu – mówił Rafał Ziemkiewicz. – W tej całej historii jest najciekawsze to, że postępowanie państw zachodnich jest coraz głupsze. Pojazd jedzie coraz szybciej, nie ma żadnej debaty – dodawał Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

Fundusze europejskie zamrożone. Ziemkiewicz: Potraktujmy to jako szansę

W programie poruszono również wątek funduszy europejskich. Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Thierry Breton oświadczył, że KE domaga się między innymi przywrócenia sędziów odsuniętych od orzekania. To jeden z warunków postawionych Polsce przez KE, aby uruchomiono wypłatę środków z Funduszu Odbudowy. Innym warunkiem ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

– Patrzmy na to, jak na szansę dla Polski. Mamy unikalną możliwość wycofania się z tego głupiego dealu, jakim było wspólne zadłużanie się. Mamy możliwość wycofania się z "Next generation". Cała ta akcja ze strony Brukseli jest zupełnie bezprawna. Nie ma żadnych podstaw prawnych powiązania funduszy z praworządnością. Mamy dowód oczywisty, że praworządność przestała istnieć, a naczelna idea federalizacji Europy jest ponad traktatami. Za dług, który zaciągnęła UE żąda się od nas wyzbycia suwerenności. Fanfaronada była bezsensowna i PiS wpadł w tę pułapkę. Filozofia PiS jest taka, by rozdawać pieniądze – mówił Rafał Ziemkiewicz.

