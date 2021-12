Lisicki: Unia ma na pieńku z Bożym Narodzeniem. Ziemkiewicz: Tępym nożem odcinają przeszłość

Z ujawnionych dokumentów wynika, że Komisja Europejska jest przeciwna świętom Bożego Narodzenia, a nawet imionom, które kojarzą się z chrześcijaństwem. Nowy wewnętrzny dokument, do którego dotarł włoski portal Il Giornale nosi nazwę "Union Of Equality". Wynika z niego, że eurokraci w ramach "polityki integracyjnej" zamierzają walczyć z obecnością świąt Bożego Narodzenia w przestrzeni publicznej. „Musimy zawsze oferować wszechstronną komunikację, zapewniając w ten sposób, że każdy jest doceniany we wszystkich naszych materiałach, bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną” – wskazuje w przedmowie Komisarz ds. Równości Helena Dalli. W imię polityki równości Komisja Europejska atakuje Boże Narodzenie, zachęcając jednocześnie, aby w trakcie rozmów nie używać zwrotów kojarzących się z chrześcijaństwem. I tak np. zaleca się, aby nie używać sformułowania „okres świąteczny może być stresujący”, ale „okres wakacyjny może być stresujący”.

Czytaj też:

Pani Dalli fruwa wysoko. Boże Narodzenie w opałach

– Komisarz ds. równości zajęła się problemem inkluzywności. W swoim wstępie do regulaminu napisała, że niedobrze jest używać takich określeń jak "Boże narodzenie", bo może to kogoś dyskryminować. W 1979 roku komisarz Dalli wygrała tytuł "Miss World Malta". Zobacz, jakie postaci mają wpływ na wszystko – kpił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy". – Przez długi czas było Boże Narodzenie, ale mamy ból dolnej części ciała Unii Europejskiej. Nie jest to nic nowego, ale weszło na kolejny poziom – mówił Ziemkiewicz.

Poniżej zwiastun najnowszego odcinka "Polska Do Rzeczy" (całość dostępna po zalogowaniu się):