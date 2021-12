Lisicki i Ziemkiewicz ogłaszają polityczny ranking szaleństw 2021 roku

Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji – poinformował w poniedziałek Andrzej Duda. Prezydent przyznał, że od początku rozważał odrzucenie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. – Jednym z argumentów, które były przeze mnie rozważane w trakcie analizy, była kwestia umowy międzynarodowej zawartej przez Polskę w 1990 roku. To traktat pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych – mówił prezydent. – Biorąc pod uwagę te okoliczności decyzja została podjęta. Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją. To zamyka temat – przekazał prezydent.

Decyzja prezydenta była jednym z tematów najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Po co to się wydarzyło? Ja już nawet zdążyłem zapomnieć o tej ustawie. Gdyby ta ustawa by przeszła, to nic by się nie zmieniło – zastanawiał się Paweł Lisicki.

– Poważni komentatorzy, jak np. prof. Dudek, potrafią stwierdzić, że kompletnie tego nie rozumieją, bo nie ma w tym żadnej racjonalności. Będę próbował metodą Sherlocka Holmesa to wyjaśnić. W polityce przypisujemy jednak racjonalność decyzjom, które wynikają np. z tego, że ktoś wstał lewą nogą, lub się na kogoś obraził. W sierpniu prezydent Andrzej Duda powiedział wyraźnie, że on ustawy w tym kształcie nie podpisze, więc nie było sensu tego ciągnąć. Teraz, na tydzień przed Świętami, bez żadnej zapowiedzi wrócono do tematu – mówił Rafał Ziemkiewicz.

Paweł Lisicki oraz Rafał Ziemkiewicz ogłosili również polityczny ranking szaleństw 2021 roku.

