Lisicki i Ziemkiewicz na Nowy Rok: Dość szantażu Unii. Brak woli nas zniszczy

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz Rafał Ziemkiewicz w ostatnim w tym roku odcinku "Polska Do Rzeczy" podjęli temat zagrożenia ze strony Rosji oraz relacji z Unią Europejską. Jednym z wątków rozmowy było omówienie fragmentu wywiadu, jakiego "Do Rzeczy" udzielił Józef Orzeł, szef Klubu Ronina. – Gdyby przyjąć polityczną drogę awantury z Unią, proponowaną przez Ziobrę, to Rosjanie tylko na to czekają. Wówczas mamy faktyczny polexit. To nie jest tak, że trzeba nas wyrzucać z Unii. Wystarczy, że zostaniemy państwem drugiej prędkości, państwem unijnej szarej strefy – bez gwarancji bezpieczeństwa – powiedział dr Orzeł.

– To fragment, który mnie szczególnie zaskoczył, a z którym się głęboko nie zgadzam. To typ myślenia widoczny też u opozycji – ocenił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy". – Nie wiem, jakie gwarancje bezpieczeństwa daje UE. Moim zdaniem tylko takie, że gdyby Putin tu wszedł, to narysowaliby coś kredkami na ulicach. Jeżeli jedynym sposobem obrony naszej niepodległości ma być oddanie jej Niemcom, by nie stracić na rzecz Rosji, to wydaje mi się, że to niekoniecznie na ten moment historyczny – dodawał Ziemkiewicz.

– Rosja jest na szczęście od nas kilkaset kilometrów. Nie jest w stanie zająć Ukrainy, ani jej sobie podporządkować. Lepiej jej poszło z Białorusią. Nie można siedzieć na bagnetach. Nawet jeśli Putin wejdzie na Ukrainę, to będzie drugi Afganistan. Zagrożenie ze strony Putina jest takie, że nas skolonizuje, co nie może się stać bez kolaborantów – ocenił Rafał Ziemkiewicz.

