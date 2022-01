Ziemkiewicz: Polski Ład jak dowcip o kozie. Lisicki: Najważniejsze, że premier zadowolony

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać założenia "Polskiego Ładu", programu rządowego, który miał być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa w warstwie gospodarczo-społecznej. Politycy obozu władzy nie kryli również od początku, że projekt to jednocześnie początek ofensywy Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość szumnie ogłaszało obniżkę podatków dla nawet 18 mln obywateli. Na rozwiązaniach programu skorzystać też mieli emeryci. Wśród założeń znalazło się m.in. 30 tys. złotych kwoty wolnej od podatku oraz zwolnienia z drugiego progu podatkowego.

Nauczyciele otrzymali już wynagrodzenia za styczeń. Jak przekonuje część z nich, przelewy są niższe o 300 zł. Za ten stan rzeczy obwiniają rozwiązania wprowadzone w ramach Nowego Ładu. W mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki wpisów niezadowolonych pracowników oświaty. Szczególnie złożona ma być sytuacja osób pracujących w więcej niż jednej placówce. Muszą złożyć PIT-2, czyli wniosek o stosowanie kwoty wolnej od podatku w wyliczaniu comiesięcznego wynagrodzenia (który można złożyć tylko u jednego pracodawcy).

Polski Ład. Lisicki: Polityczne dziwactwo

W najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" dominował temat Polskiego Ładu. – Zgodnie z zapowiedziami Polski Ład miał być pozytywną rewolucją w podatkach, bo 18 milionów Polaków miało się ucieszyć. Tymczasem napływają straszne wieści, że ta grupa szczęśliwych się kurczy – mówi Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Kurczy się, bo są już pierwsze przelewy, które są mniejsze, ale oni nie rozumieją, że to tak naprawdę więcej. Ta dialektyka działa – mniej znaczy więcej. Dzięki temu, że teraz mają mniej, to później będzie więcej i to jest malkontencka propaganda. Może chodzi o szczęście, jak z żartu o kozie rabina. Ludzie dostali kilkaset złotych mniej, potem ktoś im powie, że się pomylono i zrobi się zwrot, a ludzie będą szczęśliwi, jakby dostali podwyżkę – ironizował Rafał Ziemkiewicz.

– Premier Mateusz Morawiecki jest bardzo zadowolony. Dzięki Polskiemu Ładowi każdy Polak będzie miał własnego księgowego. Jednak mówiąc poważnie, w sensie politycznym jest to dziwactwo – ocenił Lisicki.

Poniżej zwiastun dzisiejszego odcinka (cały dostępny jest po zalogowaniu się):