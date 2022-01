Lisicki: Towarzysz Gierek - prekursor zielonych. Ziemkiewicz: W Unii będzie jak w PRL - bez mięsa

– Niemiecki minister bardzo twardo postawił sprawę: że dieta przeciętnego Niemca jest niezbyt zdrowa i postanowił, że trzeba to radykalnie zmienić. Tu cytat: "poprzedni rząd zbyt długo próbował skłonić przemysł do redukcji tych składników dobrowolnymi rozwiązaniami. To już się skończyło. W moim urzędzie zostaną wprowadzone wiążące cele". Jakie to cele? No pierwszy raz słyszę o "ekologicznej prawdzie". To już nowy etap. Minister mówi, że nie może być niski cen i deklaruje, że dzięki jego działaniom radykalnie wzrosną ceny żywności (...). Myślę, że możemy panu ministrowi rolnictwa podrzucić kilka chwytliwych haseł. Np., że większe podatki to zdrowsze świnie – mówi Paweł Lisicki.

– Ten wywiad nie jest odosobniony. Kolejni przedstawiciele niemieckiego rządu opowiadają niewiarygodne rzeczy – wskazuje publicysta Rafał Ziemkiewicz. – Ja bym się z tego cieszył, bo Polska mogłaby na tym ogromnie zyskać, zarobić. Tłumy Niemców będą tu przyjeżdżały kupić po normalnych cenach polskie mięso czy inne rzeczy (...). Tylko jest jeden warunek – że trzeba się w porę z tej UE wymiksować – dodaje.

O "prawdzie ekologicznej", najczystszym źródle energii i PRL-owskiej spirali absurdu – o tym wszystkim w nowym odcinku "Polski Do Rzeczy".

Poniżej zwiastun dzisiejszego odcinka (cały dostępny jest po zalogowaniu się):