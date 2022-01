Czy Putin zaatakuje? Na czym polega nasz interes? Lisicki i Ziemkiewicz o polityce realistycznej

Rosja zgromadziła ponad 100 tys. żołnierzy blisko granicy z Ukrainą, otaczając kraj od północy, wschodu i południa. Moskwa zaprzecza, że planuje inwazję, jednocześnie wysuwając pod adresem USA i NATO żądania gwarancji, że Ukraina nigdy nie zostanie przyjęta do sojuszu. Na piątek prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która będzie poświęcona sytuacji wokół Ukrainy.

O napięciu na linii NATO-Rosja oraz ewentualnej inwazji rozmawiali w najnowszym odcinku "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" i Rafał Ziemkiewicz. – Spróbujmy o tym wszystkim porozmawiać w kategoriach polityki realistycznej – zagaił Lisicki. – Co to za pomysł, by rozmawiać o takich rzeczach realistycznie? No dobrze, proponujemy bardzo ekstrawagancką metodę myślenia, którą nikt nie podąża – mówił Ziemkiewicz.

Ziemkiewicz: Niemcy chcą Rosji mocarnej

Rafał Ziemkiewicz zauważył, że ważne jest to, "gdzie jest słuszność w tym konflikcie i szybkie opowiedzenie się po stronie słuszności". – Wiadomo, że w starciu z Putinem słuszność jest po tej drugiej stronie, która jest atakowana. Rzecz jest prosta - Ukraina chce być państwem niepodległym, a Rosja wie doskonale, że bez Ukrainy nie ma mocarstwa. Dla nich to być albo nie być i chcą pokazać, że są gotowi zrobić wszystko, by nie pozwolić Ukrainie być państwem niezależnym – tłumaczył publicysta.

– Jeśli chodzi o akt moralny, to on został już spełniony. Szef MSZ i premier już dawno ogłosili, że pomogą Ukrainie. Moralności stało się więc zadość, ale spróbujmy opisać to w kategorii realistycznej i tego, co każde z mocarstw chce zyskać – mówił Lisicki. – Rosja walczy o to, by zachować mocarstwowość. Czy nam jest potrzebna Rosja mocarstwowa? No nie. Będziemy w tej części NATO, która będzie domagać się akcji wobec Ukrainy, a nie w tej, która będzie robić sabotaż. To akurat dobrze, bo ten argument moralny jakoś działa. Niemcy muszą się gęsto tłumaczyć, dlaczego robią to, co robią, bo oni przecież chcą Rosji mocarnej – ocenił Ziemkiewicz.

