Lisicki: Ambasador USA i "Wyborcza" to jedna rodzina. Ziemkiewicz: Witamy w Bantustanie

W ubiegłą środę o godz. 20 czasu polskiego Mark Brzeziński został zaprzysiężony na nowego ambasadora USA w Polsce przez wiceprezydent USA Kamalę Harris. Po odwołaniu z placówki poprzedniego ambasadora, Georgette Mosbacher, ambasada Stanów Zjednoczonych pozostawała nieobsadzona. Obowiązki jej szefa pełnił w tym czasie chargé d'affaires Bix Aliu.

Mika Brzeziński, prywatnie siostra Marka Brzezińskiego, jest dziennikarką, współprowadzącą program "Morning Joe" w telewizji MSNBC. W wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej" powiedziała m.in. o tym, dlaczego dobrze się stało, że Twitter usunął konto byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Tematem najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy" był m.in. wywiad, jakiego Brzeziński udzieliła "Gazecie Wyborczej". – Najbardziej szokujący element polega na tym, że ta pani Mika Brzeziński reprezentuje jakby nie patrzeć swojego brata. Po kilku miesiącach przyjeżdża ambasador supermocarstwa i ona na wstępie ogłasza, że będzie on reprezentował jedną opcję i to najbardziej skrajną – zauważył Paweł Lisicki.

– Jak zobaczyłem ten wywiad, to pomyślałem, że to stara zasada "GW" "ten z nami, więc któż przeciw nam?". Tyle tylko, że kto to jest Mika Brzezińsk? Siostra nowego ambasadora, który został nowym ambasadorem, bo jest synem pana, który z pochodzenia był Polakiem – wskazywał Ziemkiewicz.

Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił też uwagę na polskie kompleksy, według których, jeśli ktokolwiek dobrze napisze o Polsce, to od razu wpadamy w ekstazę. – Dla mnie Zbigniew Brzeziński jest autorem książki wydanej na trzy lata przed upadkiem Związku Sowieckiego, w której dywagował, w jaki sposób USA powinny układać sobie stosunki z ZSRS przez najbliższe dekady. Nawet jeśli był geniuszem, to nie przekłada się to na syna. U źródła tego wszystkiego jest podpompowanie w oczach leminga, że ktoś tak wspaniały jak Mika Brzeziński jest z nami z jednej rodziny – mówił.

