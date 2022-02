Lisicki: Wspaniały konwój wolności w Kanadzie! Ziemkiewicz: Liberalne media już na nich szczują

Tysiące ludzi i ciężarówek w niedzielę blokowały centrum Ottawy, manifestując sprzeciw wobec obostrzeniom. Jest to prawdopodobnie jeden z największych protestów w historii Kanady. Kierowcy tirów z Freedom Convoy (Konwoju Wolności) 2022 zapewniają, że nie ruszą się ze stolicy, dopóki premier Justin Trudeau nie zniesie zakazów pandemicznych. Premier został wraz z rodziną ewakuowany przez służby specjalne ze stołecznego mieszkania w obawie o jego bezpieczeństwo. Wcześniej nazwał protestujących "małą mniejszością z marginesu".

Protestujący twierdzą, że decyzje premiera doprowadziły do bankructwa ich rodzin i są pogwałceniem Karty Praw i Wolności Człowieka. Do protestu kierowców tirów przyłączyli się farmerzy i Indianie. Miejsce pod parlamentem zamieniło się w morze kanadyjskich flag, wśród nich powiewają biało-czerwone oraz banery z napisem "Solidarność". Można zobaczyć protestujących niosących kopie Karty Praw i Wolności Człowieka. Inne hasła, to: "Boże, aby nasza ziemia była błogosławiona i wolna", "Uczyń Kanadę znów wielką", "Jesteśmy tu dla naszej wolności", "Nie możesz być posłuszny, jeśli chcesz się wydostać spod tyranii", "Jeśli wydostaniemy się z tego bałaganu nie trafiając do Gułagu, to tylko dzięki truckerom".

Konwój wolności w Kanadzie. Ziemkiewicz: To szeroki protest

Protest w Kanadzie jest jednym z tematów dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Justin Trudeau jest jakimś chodzącym koszmarem. Jest ulepiony z plasteliny, nie ma nic do powiedzenia. Wszystko jest w nim sztuczne, ma wszystko wypracowane i nawet płakać musi sztucznie. Nagle okazuje się, że w tej Kanadzie, którą spisałem na straty, tysiące kierowców ciężarówek potrafiło się postawić, zorganizowało protest – mówi red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Rafał Ziemkiewicz przyznał żartobliwie, że popiera protest, chociaż nie ma prawa jazdy. – To protest znacznie szerszy. Tymczasem media establishmentowe omijają temat szerokim łukiem. Zaczęło się od szaleństw covidowych. Ten protest ewidentnie uruchomił świadomość, że paszporty covidowe, przymus szczepień są tylko wierzchołkiem góry, która ich oblepiła. nagle się okazało, że zniknęła wolność – wskazywał. – Wiemy, że paszporty covidowe prowadzą do zamordyzmu. To był protest przeciwko przymusowi szczepień – uzupełniał Paweł Lisicki.

"Lex Kaczyński"

W najnowszym odcinku skomentowano także kolejną ustawę covidową, tzw. lex Kaczyński. – To horrendalny nonsens na wszystkich możliwych poziomach, począwszy od idei, że możesz skarżyć kogoś od kogo się zaraziło. Jak można to ustalić? Trzeba wirusa zmusić do złożenia zeznań. Chyba nawet specjaliści Dzierżyńskiego nie byliby w stanie tego wydobyć – mówił Ziemkiewicz.

– Ta ustawa jest bezdennie głupia. Na początku się oburzyłem, ale potem pomyślałem, że to niemożliwe, aby sobie nie zdawano sprawy z jej odbioru. W związku z tym, moja pierwsza myśl, to to, że to żart Jarosława Kaczyńskiego. To rzeczywiste sprawdzenie lojalności. Może chodzi też o to, by przygotować taką ustawę, która jest tak absurdalna i wywoła oburzenie, by pokazać, że coś się robi, ale społeczeństwo jest przeciwne? – dywagował Paweł Lisicki.

W programie poruszono także m.in. temat niedawnego wpisu ambasady USA w Polsce, która zachęca do obserwowania profilu społecznościowego psa ambasadora Marka Brzezinskiego.

Poniżej zwiastun dzisiejszego odcinka (całość dostępna po zalogowaniu się):