Lisicki: Opozycja dyszy zemstą. Ziemkiewicz: Im bardziej o niej marzy, tym mniej może

Potrzeba snucia wizji wielkiej czystki i odwetu na znienawidzonym PiS jest coraz silniejsza – w miarę, jak kolejne nadzieje opozycji na zwycięstwo upadają. Lewicowo-liberalna opozycja wprawdzie daleka jest wciąż od szansy na przejęcie władzy, ale snuje wyraziste plany, jak ma wyglądać „przywrócenie praworządności” – pisze Rafał Ziemkiewicz w tekście "Życzenie zemsty".

W najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz poruszyli okładkowy temat tygodnika "Do Rzeczy", czyli marzenie o zemście opozycji. – Widać to było na konwencji programowej PO, gdzie mieli pokazywać program PO, ale okazało się, że to tylko, cytując z "Wilka i zająca", "nu pagadi". Dokładnie to oglądamy na naszej scenie politycznej. Tylko ten wilk jest coraz bardziej sfrustrowany – kpił Rafał Ziemkiewicz.

Publicyści przywołali też fragment wypowiedzi Adama Michnika. – Tak, jak rozliczyliśmy funkcjonariuszy reżimu PRL-owskiego po roku 1989 – mówił red. naczelny "Gazety Wyborczej" na spotkaniu ze swoimi zwolennikami. – To znaczy, że w umyśle Adama Michnika ta forma polityczna, którą mamy, jest tożsama z reżimem PRL – zauważył Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy". – Pamiętam, jak rozliczono działaczy PRL po 1989 roku. Można to uznać za obietnicę, że włos z głowy nie spadnie. Kogo "GW" rozliczyła za PRL? Nawet Jaruzelski okazał się fajnym gościem – ironizował Ziemkiewicz.

Poniżej zwiastun najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy" (całość dostępna po zalogowaniu się):