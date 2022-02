Lisicki: Ekofeministki zdobyły teatr. Ziemkiewicz: Do sukcesu wystarczy bluzg na PiS

Monika Strzępka wygrała konkurs na dyrektora Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Obejmie nową funkcję od 1 września na pięć następnych sezonów artystycznych. Strzępka konkurowała z dotychczasowym dyrektorem Tadeuszem Słobodziankiem, Michałem Zadarą i Ryszardem Adamskim.

Strzępka przyznała w "Gazecie Wyborczej", że zamierza zbudować feministyczny teatr. – Odrzucamy hierarchiczność, wydajność, pracę na efekt, konkurencyjność, wiarę w geniusz i arcydzieło. Te kategorie są po prostu nie na dzisiaj – stwierdziła.

– Podoba mi się już pierwszy cytat z "Gazety Wyborczej" - "jesteśmy wściekłe, mamy powody". Co zdanie, to złota myśl – kpił redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Nadaje żargonem. Kiedy czytam np. o "naukowczyni", to nie bardzo potrafię zachować powagę – dodawał Ziemkiewicz. – Myślę, że jak przyjdzie Margot ze swoim kolektywem, to udowodni pani Strzępce, że ma jakieś odchylenie – mówił publicysta.

– Mamy do czynienia z nieprawdopodobną sytuacją, że największe absurdy i debilizmy są wypowiadane ze śmiertelną powagą, jakby pani Strzępka odkryła coś nowego – mówił Paweł Lisicki. – Fakt, że się tym zajmujemy już świadczy o tym, że jesteśmy upupieni. Brnijmy w to i zachowujmy się poważnie w groteskowej sytuacji. Zapytamy, co to wszystko ma wspólnego z teatrem. Co oni zrobili z teatrem? Teatr polegał na tym, że brano jakąś sztukę, najlepiej klasykę, a później reżyser i aktorzy próbowali odczytać tekst. Na tym polegała cała sztuka. Teraz jest to, co kiedyś było nędznym kabaretem. Przychodzi reżyser, który nie ma pojęcia o tekstach – zastanawiał się Ziemkiewicz. – Moim zdaniem jest gorzej. Ty zakładasz, że on jest ignorantem i nie wiesz, a moim zdaniem taki reżyser doskonale wie, co robi, tylko przychodzi jako barbarzyńca – dodawał Lisicki.

