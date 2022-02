Lisicki: Nie wolno mówić, że Unia kosztuje. Ziemkiewicz: Im jest droższa, tym bardziej kochamy

Polskie spółki energetyczne w specjalnej kampanii informacyjnej wskazują, że za 60 proc. średniej ceny prądu odpowiadają koszty uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Polityka klimatyczna UE skutkuje drogą energią i wysokimi cenami — wynika z plakatów. Kampania nie spodobała się jednak części mediom, które próbowały zarzucić jej manipulację. Próbowały one wykazać, że na billboardach informuje się o "kosztach produkcji energii", a to nie jest równoznaczne z tym, co Polacy widzą na rachunkach.

Ile kosztuje nas polityka klimatyczna UE?



– Okazuje się, że Agora, inne portale stwierdziły, że nie będą jej publikować, bo to reklama oburzająca, haniebna, podważająca nasze członkostwo w UE – kpił redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – To taki model dziennikarstwa. Pamiętam jak Bartosz Węglarczyk zachwycał się człowiekiem z CNN, który w momencie przemówienia Donalda Trumpa, przerwał transmisję i powiedział, że to nieprawda. Dziennikarstwo nie polega w tej chwili, co dla ludzi nie jest zaskoczeniem, na prezentowaniu różnych stanowisk. W tym konkretnym wypadku jest tak, że to 60 proc. kosztów wytworzenia energii jest prawdą. Druga strona to pomija, ale twierdzi, że nieprawdą jest, że 60 proc. rachunków generuje UE. No, ale nikt takiej tezy nie przedstawił – dodawał Rafał Ziemkiewicz.

Paweł Lisicki zwrócił przy tym uwagę na fakt, że mamy do czynienia z komunikatem reklamowym, a ten rządzi się swoimi prawami. – Dokonuje się skrótu myślowego, ale on jest przecież prawdziwy. Oświadczenie Komisji Europejskiej nie neguje tego faktu. Uderzyła mnie neoficka żarliwość, z którą rzuciły się media. Musimy zdusić kłamstwo rządu, bo jeszcze ludzie pomyślą, że UE nas kosztuje – wskazywał. – Tu jest istota problemu. Oczywiście, że reklamy mają swoje prawa. Teraz właśnie te media zabrnęły w idiotyzm – dodał Ziemkiewicz.

Poniżej zwiastun najnowszego odcinka programu "Polska Do Rzeczy" (całość dostępna po zalogowaniu się):