Lisicki: Kanada to poligon covidian. Ziemkiewicz: Liberalna inkwizycja w działaniu

Kanadyjskiej policji w niedzielę udało się ostatecznie, w niezwykle brutalny sposób, rozbić Konwój Wolności i położyć kres paraliżowi kraju. Aresztowanych zostało blisko 200 osób wobec których wniesiono prawie 400 zarzutów, ale śledczy zapowiadają, że nie jest to koniec "gigantycznej operacji organów ścigania". – Nie przestaniemy ścigać każdego, kto był zaangażowany w protesty w związku z tzw. Konwojem Wolności. Znajdziemy was – zwrócił się do osób, które brały udział w antyrządowych demonstracjach, szef stołecznej policji. — Nawet jeśli protestujący wrócili wcześniej do domów, będą ścigani i zostaną ukarani – zapowiedział.

W zeszłym tygodniu premier Kanady Justin Trudeau przyznał swojemu rządowi nadzwyczajne uprawnienia, aby zwalczyć falę protestów w kraju. Polityk jednocześnie poinformował wówczas demonstrantów, że ich ciężarówki zostaną odholowane. Przekazał też, iż kanadyjskie służby zamierzają "zamrozić" osobiste i korporacyjne konta bankowe truckerów oraz organizacji zarządzających manifestacjami, aby zablokować finansowanie Konwoju Wolności. – Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa Kanadyjczykom, ochronę miejsc pracy i przywrócenie zaufania do naszych instytucji – powiedział Trudeau w zeszły poniedziałek na konferencji prasowej.

Ziemkiewicz: Zagrożenie dla demokracji? Sytuacja w Kanadzie i Australii

O kanadyjskim Konwoju Wolności rozmawiali w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Nie wiem, czy pamiętasz, ale dwa tygodnie temu wspieraliśmy truckerów, którzy przyjechali do Kanady. Głównym celem było zniesienie paszportów covidowych, które są strasznie restrykcyjnie traktowane. Zaczęły się do nich dołączać kolejne grupy. Dwa dni temu protest został rozbity przez policję. Zanim do tego doszło, to cała ta operacja była poprzedzona kampanią nienawiści prowadzoną przez media i Justina Trudeau. Nazywano ich faszystami, rasistami, ksenofobami, nazistami, czyli wszystkimi podłościami, jakie lewicowy umysł jest w stanie sobie wymyślić. Najciekawsza w tym wszystkim jest cisza. Właściwie nie sposób się o tym dowiedzieć z głównych mediów – mówił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Jak się poszuka, to się znajdzie informacje, ale najpierw trzeba o tym wiedzieć. To w tym wszystkim ciekawe. Z jednej strony wyszukiwarki podstawiają treści, o których powinieneś wiedzieć, a z drugiej strony trzeba się mocno postarać. Mieliśmy przy tym bandycką akcję policyjną, bezprawną. Jeśli ktoś się zastanawia nad zagrożeniem dla demokracji, to Kanada i Australia są najlepszym przykładem, jak zdegenerowana jest struktura, która powołuje się na wolność słowa, a jednocześnie nie dopuszcza jakichkolwiek głosów. Trudno w tym nie widzieć stadnego instynktu wzajemnej solidarności elit liberalno-lewicowych – dodawał Rafał Ziemkiewicz.

