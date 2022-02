Ziemkiewicz: Jeśli Putin jest jak Hitler, to kim jest Stalin? Lisicki: Patrzmy na Pekin

W czwartek nad ranem kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, północne oraz południowe granice Ukrainy. W nocy ze środy na czwartek Rosja rozpoczęła ostrzał ukraińskich miast. Celem agresji stały się m.in. Kijów, Charków oraz znajdujące się w obwodzie lwowskim obiekty wojskowe.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w telewizyjnym wystąpieniu, że w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik w Donbasie, podjął decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Inwazja Rosji na Ukrainę. Ziemkiewicz: To dziwna wojna.

Rosyjska agresja była tematem dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Jestem zaskoczony, bo to jedna z takich rzeczy, której wszyscy spodziewają się długo, a jak już następuje, to zaskakuje. Do końca nie wiemy, z jaką dynamiką będzie się rozwijać ta agresja. To bardzo dziwna wojna. Jestem pasjonatem historii wojen i znam ich dużo, a ta jest naprawdę dziwna – mówił Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy".

– Z jednej strony, jak się wczytać w te komunikaty, które spływają od rana, to one są jak z klasycznej wojny: przełamanie frontu, bombardowania, wielka ofensywa. Z drugiej strony, jak dochodzi do konkretów, to trudno odcedzić fakty. Do inwazji oczywiście doszło, ale skala tego i skala oporu są dosyć niejasne – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Niejasne jest też to, w jakiej liczbie są Rosjanie i gdzie są. Trudno powiedzieć, bo wydawało się, że w dzisiejszych czasach, gdy satelity szpiegowskie zaglądają wszędzie, to niewiele więcej wiemy. Jedno wiemy na pewno. Mamy do czynienia z operacją mającą na celu denazyfikację. Jestem uczulony na takie rzeczy, jako nazista. To mania. Ukraina okazała się państwem nazistowskim. Jest pytanie, kto te idiotyzmu kupi. Moim zdaniem jest jeden klient, który ma je kupić i na razie nie mówi nie - to Chiny. Tu jest klucz do sytuacji – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

– Pojawia się pytanie, dlaczego teraz. Moim zdaniem umowa dot. surowców otworzyła drogę Putinowi. Dwa-trzy tygodnie temu, gdy zaczynały się Igrzyska Olimpijskie, Chiny zaapelowały, by podczas niej, Rosja nie atakowała Ukrainy. I Putin posłuchał. Zresztą zobaczmy, jak się Chiny wstrzemięźliwie wypowiadają – dodawał Lisicki.

Poniżej zwiastun najnowszego odcinka (całość dostępna po zalogowaniu się):