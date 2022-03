Lisicki: Coraz bliżej groteski, czyli kto zawalił Polski Ład. Ziemkiewicz: Będzie jak w "Misiu"

Niedawno w "Rzeczpospolitej" były minister finansów Tadeusz Kościński ujawnił kilka szczegółów mówiących o tym, jak przebiegała praca przy tworzeniu reformy podatkowej przeprowadzonej w ramach Polskiego Ładu. Kościński skrytykował np. media za podniesienie paniki wokół wprowadzonej od 1 stycznia tego roku reformy podatkowej. Jego zdaniem to właśnie alarmujące artykuły dotyczące np. obniżenia wynagrodzeń kilku grup zawodowych zaważyły o negatywnym odbiorze Polskiego Ładu w społeczeństwie.

Były minister finansów wskazał także, ze dyspozycje co do Polskiego Ładu pochodziły głównie od premiera Morawieckiego. – Naszym zleceniodawcą był głównie pan premier. A on zbierał wszystkie pomysły, które wychodziły z Nowogrodzkiej, z innych ministerstw i z różnych instytucji, na przykład Polskiego Instytutu Ekonomicznego – powiedział.

Kościński wskazał również osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w tworzenie konkretnych przepisów. Byli to: wiceministrowie Jan Sarnowski i Piotr Patkowski oraz szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Polski Ład. Ziemkiewicz: Kościński jest szczęśliwy

Polski Ład jest jednym z tematów dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Jarosław Kaczyński ogłosił niedawno, że Polski Ład nie wyszedł, bo niektórym na tym nie zależało. Tadeusz Kościński postanowił się bronić i wskazał, że odpowiadał za to premier Morawiecki – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Mam uczulenie na argument, że "tylko wykonywałem rozkazy". Przeczytałem ten wywiad jednak z dużą przyjemnością, że jest człowiek, który nie żali się, nie zgrzyta zębami, nie oskarża, ale sprawia wrażenie, jakby przyjął to z ulgą. Jest szczęśliwy, że już nie musi być w rządzie – dodał Rafał Ziemkiewicz.

– To w tym sensie jest zabawna historia, że najpierw miał być przygotowany koncept polityczny. PiS miał uruchomić program, który przyniesie mu gwałtowny sukces. Użyto wszystkich instrumentów propagandowych, że wejdzie to bezboleśnie, a 90 proc. Polaków skorzysta. Nagle okazało się, że nie wszystko poszło tak, jak miało. Minister finansów wymienia przy tym trzech bohaterów wiceministra Sarnowskiego, Patkowskiego i Piotra Araka – mówił Lisicki. – To ciekawe, że powierzono przygotowanie najważniejszego, fundamentalnego programu trzem ludziom, z czego dwóch to młodzi wiceministrowie bez większego doświadczenia – dodał red. naczelny "Do Rzeczy".

