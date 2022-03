Lisicki: Dlaczego UE nie odblokuje KPO? Ziemkiewicz: Nie mam siły, niczego się nie uczą

Tematem najnowszego odcinka "Polski Do Rzeczy" jest m.in. blokada Krajowego Planu Odbudowy przez Brukselę. Dziś rano rzecznik rządu wyraził nadzieję, że decyzja o odblokowaniu KPO zapadnie jeszcze w tym miesiącu. – Liczę, że to będzie w najbliższym czasie, w tym miesiącu, bo sytuacja jest nadzwyczajna i zarówno dla całej Unii Europejskiej jak i dla Polski i te spory, które są w tej chwili na linii, te stare spory, które w tej chwili wyglądają jak w ogóle dziecinna igraszka na tle tego co się dzieje na wschodzie. Są nikomu niepotrzebne więc i z naszej strony jest dobra wola i ze strony Komisji Europejskiej liczę, że to jest możliwe, że w tym miesiącu temat zostanie zamknięty – powiedział Piotr Müller w Radiu Zet.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz Rafał Ziemkiewicz rozmawiali także o nowej narracji opozycji. – Rozmawiamy od kilku tygodni o inwazji rosyjskiej. To ma też polskie konsekwencje, które szczególnie widać w mediach zbliżonych do opozycji. Ogłosiły one, że każdy, kto krytykował Zachód, albo Unię Europejską, to tak naprawdę jest jawnym putinistą – zauważył Lisicki.

– Można wprowadzić taką stalinowską kategorię, że subiektywnie mu się wydaje, że nie jest putinistą, ale obiektywnie nim jest. Putin jest wrogiem Zachodu, a każdy wróg Zachodu jest jego przyjacielem, więc każdy kto np. uważa, że nie należy wpuszczać zboczeńców do damskiej toalety, już jest putinistą. Jeśli szukasz lolkontentu to polecam Romana Giertycha. Zwłaszcza, że Lech Wałęsa ostatnio jakoś przycichł – kpił Ziemkiewicz.

Paweł Lisicki zastanawiał się także, czy obecna strategia opozycji nie polega na prześciganiu się w radykalizmie. – Ogólna strategia opozycji zawiera się w tym, że skoro jest wojna na Ukrainie, to powinniśmy jak najszybciej podporządkować się Unii Europejskiej. Trzeba błagać na kolanach o wybaczenie – mówił Ziemkiewicz.

Poniżej zwiastun dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy" (całość dostępna po zalogowaniu się):