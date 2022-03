Lisicki: Wojna na Ukrainie, a PE potępia Polskę. Ziemkiewicz: Cóż, głupota eurokratów

Niedawno w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad rezolucją w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości w budżecie UE. Autorami projektu są grupy EPL, S&D, Odnowić Europę, Zieloni i Lewica. Mechanizm zakłada zamrażanie funduszy unijnych dla krajów, które zdaniem Komisji Europejskiej łamią praworządność. Autorzy projektu wzywają KE do szybkiego uruchomienia tego mechanizmu. Za przyjęciem rezolucji głosowali m.in. Magdalena Adamowicz, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller. Europosłowie PO wstrzymali się od głosu.

Rezolucja PE ws. Polski. Lisicki: Sytuacja absolutnie groteskowa

Działania Parlamentu Europejskiego były tematem rozmowy red. naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza w najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy". – W Polsce cała uwaga skupiona jest na poczynaniach Putina i wojnie na Ukrainie. Tymczasem, w tym samym czasie, gdy giną ludzie i są bombardowania, a my mamy do czynienia z agresją, której w Europie nie widziano od 70 lat, Parlament Europejski znalazł czas, żeby zająć się Polską. Sytuacja wydaje mi się z jednej strony absolutnie groteskowa, bo mamy wojnę, która woła o potępienie, a z drugiej strony, główna instytucja para-demokratyczna zajmuje się kolejny raz Polską – mówił Paweł Lisicki.

– Jest w tym trochę klasycznego biurokratycznego bezładu, bo przygotowano to wcześniej i nie zauważono wybuchu wojny. Polecam zresztą zapoznać się z tym, czym w ogóle zajmuje się PE i jego komisje - np. wprowadzeniem obowiązkowych trzecich toalet, albo wyzwalaniu homoseksualistów w Afryce. Trzeba pamiętać, że PE w ogóle jest groteskową instytucją. Polecam film Dobromira Sośnierza pt. "Tam, gdzie rosną dyrektywy", który zdemaskował te idiotyzmy. Nie ma nikogo, kto by powiedział "stop" – mówił Ziemkiewicz. – Nie ma kogoś, kto wciśnie hamulec i powie, że to nie jest ten czas – dodał Paweł Lisicki.

