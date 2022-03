Lisicki: Czytam Giertycha i myślę, że to fejk. Ziemkiewicz: Nie, to stan świadomości

Niedawno w mediach społecznościowych Roman Giertych zamieścił wpis, w którym który sugeruje, że wicepremier Jarosław Kaczyński planował dokonać rozbioru Ukrainy pod płaszczykiem misji pokojowej NATO. "Cała gra Orbana, a później Kaczyńskiego zakładała szykowaną od lat przez Putina wojnę o odbudowę ZSRR. Plan tej wojny wyłożył jasno tuż przed jej wybuchem Putin i zakładał on odzyskanie przez Rosję ziem b. ZSRR i stworzenie buforów wokół Rosji z krajów z nią powiązanych, albo z krajów neutralnych lub półneutralnych (...) Gdyby operacja wojskowa się udała, to plan Orbana mógłby absolutnie zostać zrealizowany. A Kaczyński z triumfem objąłby Lwów i jako zbawca Ukraińców oraz wskrzesiciel potęgi Polski mógłby liczyć na rządy absolutne" – pisał Giertych.



– Pojawiają się rzeczy, które nie wiem, jak nazwać. Niby są poważne, bo Roman Giertych jest człowiekiem poważnym, nieoficjalnym ideologiem strony opozycyjnej. Niby to poważne, ale z drugiej strony to, co on wypisuje jest tak absurdalne i nie mieszczące się w granicach normalnej dyskusji, że nie wiem, co o tym myśleć. Ostatni wpis Giertycha wskazuje, że Kaczyński z Orbanem i Putinem umówili się, że rozbiorą Ukrainę – mówił w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Roman Giertych pisze nowe protokoły mędrców Syjonu. Zauważam, że wyrósł intelektualnie w tej tradycji. To zupełnie niezrozumiałe historie. Komentując jego krótsze wypowiedzi przypomniałem rozmowy z lat 90., które prowadziłem z różnymi wariatami. Potrafili wmontować Żydów we wszystko. Dla mnie Giertych wszedł na taką ścieżkę rozumowania. Podchodzimy sobie do tego lekko, bo wiemy to, co wiemy, ale dla świata to były wicepremier i mecenas samego Donalda Tuska – mówił Rafał Ziemkiewicz.

